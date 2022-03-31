Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Türkiye'nin katma değerini artıracak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Doğrudan 35-40 bin, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu'nun da yanında. Ayrıca, içinde hızlı tren istasyonu da bulunacak." dedi.

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nin tanıtım toplantısı Reha Yeltekin ile Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Halka açık ihale ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan 2,1 milyar TL'ye, bugüne kadar tek seferde en yüksek bedelle alınan Arnavutköy Yassıören Proje Alanı, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'ne dönüşüyor.

İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında devreye alınan proje ile 35 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdamla Türkiye'nin katma değerli üretimini artırmak hedefleniyor.

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Yeltekin, toplantıda yaptığı konuşmada, 500 bin metrekare alandan oluşan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nin İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında yer aldığını, "çevre ve enerji dostu" bir proje olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Yeltekin, arsaların hepsinin "yarın inşaata hazır" sanayi parselleri olduğunu belirterek, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlama hedefinde olduklarını kaydetti.

Havalimanına yakınlığı nedeniyle sadece sanayi değil, yaşayan bir bölge hedeflediklerini aktaran Yeltekin, şöyle devam etti:

"Modern ve inovatif bir sanayi merkezi inşa edip sanayinin hizmetine açacağız. Türkiye'nin katma değerini artıracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Doğrudan 35-40 bin, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu'nun da yanında. Ayrıca, içinde hızlı tren istasyonu da bulunacak. Değerli ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nin içerisinde otelden akaryakıt istasyonuna, yeme içme merkezinden mağazalara kadar birçok tesis yer alacak. Aynı zamanda bir eğitim kampüsü görevi de görecek.

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nde üretim yapmak için çok sayıda önde gelen şirketten talep aldık. Aldığımız yüksek talep ile ülkemizdeki motivasyonu da görmüş oluyoruz. İstanbul'un aslında teknoloji merkezi olması gerekiyor. İstanbul için yüksek teknoloji üretimi gibi bacasız sanayi bir gereklilik. Sanayisi ile öne çıkan Türkiye, geçen yıl ihracatını tarihte ilk kez 200 milyar doların üzerine çıkardı. Bu rakamları daha da yukarı çekmek için biz de bir vizyon ortaya koyduk."

"Kilogram başına katma değer müreffeh bir Türkiye'nin öncelikleri arasında"

Reha Yeltekin, İstanbul'da üretim, gelişmiş ve kaliteli insan kaynağı, özellikle de bilim altyapısının iyi kurgulanması gerektiğini belirterek, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nde bu vizyonla hareket ettiklerini söyledi.

Yüksek teknoloji üretiminin özel bir konu olduğunu vurgulayan Yeltekin, İstanbul'un buna uygun yetişmiş insan kaynağına sahip olduğunu kaydetti.

Son bir yılda Türkiye'nin, kilogram başı ihracat değerini yüzde 20 artırdığını belirten Yeltekin, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin kilogram başına ihracatı 2021'de 1,29 dolara ulaştı. Kilogram başına ihracat züccaciye sektöründe 3,38 dolar, ev ve mutfak eşyasında 3,6 dolar, demir ve demir dışı metallerde 4 dolar, otomotiv sektöründe 10,62 dolar, deri ve deri mamullerinde yaklaşık 12 dolar. Hazır giyim sektöründe 16 doların üzerinde. Turquality alan firmaların kilogram başına ihracat fiyatı ülke ortalamasının tam 10 katı, 12 dolar... Savunma ve havacılık sektöründe ise 50 dolar seviyesinde.

Kilogram başına ihracat değerini her sektörde daha da artırmamız gerekiyor. Özellikle yüksek teknoloji ihracatının sağlayacağı kilogram başına katma değer müreffeh bir Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bugün savunma ithalatını yüzde 60 oranında azaltan Türkiye, kısa ve orta vadede ihracat odaklı çalışmalarla önemli bir noktaya ulaşacak. Biz de bu vizyonla Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'ni devreye alıyoruz."

"Önümüzdeki sene başlarında bütün fabrika inşaatlarının temelini atmaya başlayacağız"

Kuzey Marmara Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeltekin, İstanbul'un 216,1 milyar dolarlık ekonomik büyüklükle 130'dan fazla ülkeden daha büyük olduğunu, bu potansiyelin temiz ve katma değerli üretimle çok daha yukarılara tırmanabileceğini söyledi.

Yeltekin, projenin takvimine ilişkin de, "Projelendirmelerimizi yaptık. Sanayi projelerinin yerleri belli. Parseller de belli olunca ilgili yatırımcı grup olarak herkesin yatırımının önünü açmak için bu yıl altyapıyı tamamlayarak önümüzdeki sene başlarında bütün fabrika inşaatlarının temelini atmaya başlayacağız." dedi.

"Şirket olarak Türkiye için ihtiyaç olan sanayi yatırımlarını yapmayı sürdüreceğiz"

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal da Türkiye'nin yatırım, istihdam ve ihracat alanında önemli bir yere geldiğini söyledi.

Firma olarak İstanbul'un birçok noktasında konut ve ticari ünite projeleri geliştirdiklerini hatırlatan Akbal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sanayi, istihdam, ihracat noktasında yatırım yapması gerekiyor ve bu iş aslında bize düşüyor. Projeler geliştirip insanların ihtiyaçlarını görmek istedik. Nitekim Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi'nde yaptığımız çalışmada ciddi bir talep olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçlerimizde, sanayi yatırımlarında daha ileri gidip daha büyük projeler geliştireceğiz.

Bu projenin önemli unsurlarından biri lokasyon... Havalimanı çok yakın. Bu durum da beraberinde yatırımcının Türkiye'ye gelip burayı lojistik bölgesi olarak kullanmasını getiriyor. Bu durum büyük bir avantaj... Lokasyonun önemi, projenin daha da öne çıkmasını sağladı. Şirket olarak Türkiye için ihtiyaç olan sanayi yatırımlarını yapmayı sürdüreceğiz. Sene sonuna kadar projede süreç başlamış olacak. Proje çerçevesinde verdiği desteklerden dolayı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'e de ayrıca teşekkür ediyorum."