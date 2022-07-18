KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak - Son Dakika
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KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

18.07.2022 16:55

Milyonlarca genç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Alınacak kararları Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele de toplantıda ele alınacak diğer konular arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Öğrenim kredisi borcu olan 5 milyona aşkın gencin gözü bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere sesleniyorum, faizli KYK borçlarını ödemeyin" açıklamasıyla başlamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan açıklamasında "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız. Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bugünü işaret ederek "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuşmuştu.

5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor. Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.

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Son Dakika Ekonomi KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak - Son Dakika
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