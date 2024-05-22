Ekonomi

Kyzikos'taki 15 bin kişilik antik tiyatro Erdek turizmine kazandırılacak

BALIKESİR - Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın iş birliği ile oluşturulan Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda, Kyzikos'ta bulunan 15 bin kişilik antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası tarafından, özellikle Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi adına hayata geçirilen "Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu" basınla buluştu. Toplantıya Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Kyzikos Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Kyzikos'ta uydu fotoğrafları aracılığıyla keşfedilen 15 bin kişilik bir antik tiyatronun Erdek turizmine kazandırılması için düğmeye basıldığı kaydedildi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, toplantıda konuyu gündeme getirerek yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ki Kyzikos kazıları senelerden beri yapılıyor. Kazı Başkanımız Ahmet hocam geçen gün, Uydu fotoğraflarından yaklaşık 20 bin kişilik bir antik tiyatronun zemine çok yakın bir yerde olduğunu ve kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde başlayacağını anlattı. Bizler de o bölgede gerekli temizlik çalışmalarını başlatacağız. Bayramdan hemen sonra çalışmalar başlayacak. Kazı çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecek. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl inşallah tamamen gün yüzüne çıkarılacak. Orada konserler de veririz. Erdek'e çok büyük reklamı ve katısı olacaktır. Erdek'e bir müze kazandırmak için de çalışmalara başladık," dedi.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz yaptığı konuşmada, "Bizim için Erdek çok kıymetli. Bizlerin tek amacı Erdek'teki işletmelere nitelikli müşteri kazandırabilmek. Bizler Erdek'e nasıl değer katabiliriz, bunun mücadelesini vermek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, turizm sektörünün bölgede belirleyici sektörlerinden biri olarak gelir kaynaklarının başında geldiğini belirterek, "Erdek ve Bandırma etle tırnak gibi. Çoğu işletmenin hem Erdek'te hem de Bandırma'da yatırımları var. Böyle bir ekosistemin içindeyiz. Dolayısıyla bu birliktelik bizim için çok kıymetli, bölge için güzel bir güç birlikteliği oluştu. Biz bu süreçte anladık ki Erdek için hala ciddi bir umut var," diye konuştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Erdek'in Marmara Denizi'nin çevresinde hem iklimi hem de coğrafyası ve sahip olduğu tüm zenginlikleri ile çok kıymetli bir konumda olduğunu kaydederek, "Tabi ki ben bir deniz bilimci olarak her şeyden önce denize bakmalıyım. Marmara Denizi'nin 4 tane önemli körfezi var ve bu körfezlere baktığımızda en temiz körfezin Erdek Körfezi olduğunu görüyoruz. Korkunç müsilaj felaketi daha dün gibi aklımızda. Bunun tekrar etmemesi için bir damla dahi atığın arıtılmadan Marmara Denizi'ne bırakılmaması gerekiyor. Eğe bunu sağlarsak işte o zaman deniz kısa süre içerisinde tekrar eski haline dönecektir ve Erdek'te o güzel ihtişamlı günlerini yaşamaya devam edecektir," şeklinde konuştu.