Lavanta bahçesinde hasat başladı

Ekonomi

Icardi\'nin ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Galatasaray\'da deprem! Yıldız futbolcu hesabında tek bir fotoğraf bile bırakmadı

Kütahya'da İsmail-Emine Daşgın çiftinin, merkeze bağlı Aloğlu köyündeki arazisine hobi amaçlı olarak diktiği lavanta tarlasında hasat başladı. Kütahya'da Daşgın çiftinin hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi şimdi gelir kapıları oldu.

İsmail-Emine Daşgın çifti, 9 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanda dikti.

Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Verimin geçen yılları göre bu yıl biraz daha düşük olduğunu belirten Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 9 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA