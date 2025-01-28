LESEXPO Fuarı Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Mühendislik gerektiren yük taşımacılığının tüm paydaşlarını buluşturacak olan LESEXPO Fuarı'nın iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye ekonomisine yaklaşık 12 milyar doların üzerinde katkı sağlayan yük mühendisliği hizmetleri ekosistemindeki hizmet alan ve hizmet verenleri bir araya getirecek ilk ihtisas fuarı İstanbul'da düzenleniyor.

Sektörün ilk ve tek mesleki dayanışma kuruluşu olan Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık'ın birlikte düzenleyeceği LESEXPO-Yük Mühendisliği Hizmetleri İçin Avrupa-Asya- Afrika'nın Önde Gelen Ticaret Fuarı, 7-14 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Vinç, makine, araç, ekipman ve diğer hizmetleri kapsayan yük mühendisliği hizmetleri ekosistemindeki tüm unsurları bir araya getirecek olan fuarın iş birliği sözleşmesi, YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, YMB Yönetim Kurulu üyesi Hamza Aydın ve YMB İcra Kurulu Başkanı Taner İçten'in katılımıyla imzalandı.

YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, dünyada bir ilk olacak fuarı KFA iş birliği ile düzenlemekten heyecan duyduklarını, bu fuarın inşaat, enerji, denizcilik, ağır sanayi, alt ve üstyapı ve benzeri proje inşaatlarında yük mühendisliği hizmetlerinin değer ve öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını söyledi. LESEXPO'nun üç kıtadan üretici, satıcı, kullanıcı, tedarikçi ve bunlardan hizmet alan firmaları ilk kez bir araya getireceğini vurgulayan Altunkum, Bauma dünyada tüm iş makinelerini tek çatı altında toplayan bir fuar iken LESEXPO'nun yük mühendisliği hizmetleri ekosistemindeki hizmet alan ve hizmet verenleri bir araya getirecek ilk ihtisas fuarı olacağına dikkat çekti. Altunkum, fuarın bu ekosistemde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ulaştığı uluslararası standartlarının ortaya çıkmasına ve dünyaya açılmasına öncülük edeceğine ve bu işkolunun ülke ekonomisine katkısını daha da artacağına inandığını belirtti.

"Sektörümüzün uluslararası pazardaki payını güçlendirmeyi hedefliyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri ile bütünleşen birçok stratejik projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, KFA Fuarcılık'ın modern fuarcılık ve yenilikçi yönetim anlayışı ile kısa sürede Türkiye'nin en büyük fuar şirketi haline geldiğini ifade etti. KFA Fuarcılık olarak, dünyanın en büyük ev tekstili fuarlarından HOMETEX ve dünyanın en büyük savunma sanayii fuarlarından IDEF'in yanı sıra Turkish Fashion Fabrics Show, Junioshow, Food Point, Blok Mermer, Rising City ve COHO Expo gibi nitelikli fuarların organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Burkay, KFA Fuarcılık'ın farklı sektörlere yönelik düzenlenen yeni nesil fuarcılık organizasyonları ile Türkiye ekonomisine ayrı bir güç kattığını belirtti.

Yük Mühendisliği Birliği ile yapılan protokolün önemine işaret eden Başkan Burkay, "Sektörde Türkiye dünyadaki en büyük oyunculardan birisi ve büyüme trendinde. Protokolümüzle sektörümüzün dünyaya açılması için önemli bir adım atıyoruz. Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız bu iş birliği sektörün önümüzdeki süreçte yurt içinde ve yurt dışında uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirecek. KFA Fuarcılık organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz fuarımız sektörün küresel iş birliğini artırarak, dünyanın referans etkinliği olacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde hem kapalı hem de açık alanda hayata geçireceğimiz fuarımız hem ülkemizde ilk olacak hem de sektör adına ciddi katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bununla birlikte sektörün fuarcılık dışında başta özellikle operatör eğitimi olmak üzere birçok alanda ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de BTSO olarak Yük Mühendisliği Birliği ile yaptığımız işbirliğiyle önümüzdeki süreçte birçok projeyi birlikte yürüteceğiz. Bu iş birliğimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2 yılda bir düzenlenecek olan LESEXPO'nun birincisi 7-14 Eylül haftası İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında yer alan ülkelerde tanıtımı yapılacak. LESEXPO'nun 2027 yılından sonra pazar potansiyeli yüksek şehirlerde düzenlenmesi planlanıyor. - İSTANBUL