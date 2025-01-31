Lexus’un 2024 Rekor Satış Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Lexus’un 2024 Rekor Satış Başarısı

Lexus, 2024'te yüzde 3,3 büyüyerek 851 bin 214 araç satışı ile tüm zamanların en yüksek satışını gerçekleştirdi.

31.01.2025 19:46
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Premium otomobil üreticisi Lexus, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 büyüme elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024 global satış rakamlarını açıklayan Lexus, 851 bin 214 adetlik satışa ulaştı. Lexus, bu kapsamda tüm zamanların en yüksek global satışını yaptı.

Lexus'un bu rekorunda önceki yıla göre yüzde 20 artış gerçekleştirilen Avrupa pazarı önemli bir rol oynadı. Avrupa'da 88 binin üzerinde araç satışıyla yüzde 2,5'lik rekor pazar payı elde edildi.

Marka, Kuzey Amerika'da da yüksek talep gördü ve satışları yüzde 6,7 arttı. Lexus, Asya pazarında da yükselen markalardan biri oldu.

2024'te birçok pazarda rekor büyümeyle adından söz ettiren Lexus'un en hızlı büyüyen pazarlarından biri ise Türkiye olarak dikkati çekti.

Lexus, Türkiye'de 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme kaydederek tüm zamanların en yüksek satışına ulaştı.

Markanın rekor kırdığı diğer pazarlar arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz bulunuyor.

2024'te yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama'yı devreye alan Lexus, aynı zamanda B-SUV modeli LBX ve lüks minivan LM gibi yeniliklerle adından söz ettirdi.

Lexus'un bu rekor kıran başarısı ES, LS sedan modelleri, LBX, NX, RX, RZ SUV modelleri ve büyük ilgi gören LM lüks minivan gibi etkileyici modellerle geldi.

Lexus, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli modelleriyle tüm dünyada premium pazarın yükselen markalarından olurken yılda da yenilikler sunmaya devam edecek.

Premium mobilite dünyasının geleceğini şekillendiren ve müşteri odaklı hizmetlerle Lexus yaşam tarzını yansıtan marka, yenilikçi mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Lexus, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lexus’un 2024 Rekor Satış Başarısı - Son Dakika

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