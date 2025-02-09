Limanlarda Yük Elleçlemede Rekor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 48 milyon 626 bin 513 tona ulaştığını ve tüm zamanların aylık rekorunun kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, 2025 yılı ocak ayı denizcilik istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 48 milyon 626 bin 513 tona ulaştı. Böylece, ocak ayında tüm zamanların aylık yük elleçlemesi rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu ayda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 milyon 155 bin 514 TEU'ya ulaştığı kaydetti.

-"Yurt dışı yük taşımaları 399 milyon 414 bin 557 ton oldu"

Yurt dışı limanlarına giden yük miktarının, ocakta 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 11 milyon 792 bin 496 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "Yurt dışından limanlarımıza gelen yük miktarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 25 milyon 625 bin 502 tona ulaştı. Ocak ayında yurt dışı yük taşımaları da 2024 ocak ayına göre 12,6 artarak 37 milyon 417 bin 998 ton olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında ise yeni yılın ilk ayında en fazla yük elleçlemesinin, 7 milyon 724 bin 97 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini vurguladı. Bu başkanlığı 7 milyon 714 bin 380 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 589 bin 317 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığının izlediğini aktaran Uraloğlu, ocak ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 5 milyon 833 bin 4 ton, kabotajda taşınan yük miktarının da yüzde 14,6 artarak 5 milyon 375 bin 511 ton olduğunu bildirdi.

En fazla artış gösteren yük cinsi briketlenmemiş taşkömürü

Taşınan yük cinsleri bazında, ocakta bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin, briketlenmemiş taşkömürü olduğunu kaydeden Uraloğlu, limanlarda 3 milyon 178 bin 643 ton briketlenmemiş taşkömürü elleçlemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Söz konusu ayda portland çimentonun 886 bin 263 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğunu belirten Uraloğlu, "Portland çimentoyu motorin ile klinker yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve LNG yükleri takip etti." bilgisini paylaştı.

En fazla yük Rusya'dan geldi

Uraloğlu, ocak ayında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde, en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapıldığını, bunu ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti.

Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen 37 milyon 417 bin 998 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,2'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Söz konusu ayda Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 708 bin 146 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı da 34 milyon 709 bin 852 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı."