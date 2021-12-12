Lodos etkisini kaybetti, tezgahlar balıkla doldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesi Balıkesir Büyükşehir Bandırma balık halinde balık bolluğu yaşanıyor.

Marmara ve Karadeniz'de lodos etkisini kaybetti, tezgahlar balıkla doldurdu. Balık haine gelen balık miktarının çok olmasının etiketlere de yansıdığını belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Havalar iyi oldu biraz. Lodos dindi. Şu anda Karadeniz' den Hamsi geliyor. Hamsinin kilosu 35 Liraya düştü. Birde bizim burada yerli Kolarit balığı geldi, Kolyozun küçüğüdür, kilosu 25 Liradır. Şu anda o da tezgahlarda bol. Çupra Levrek te çiftlik balıkları tanesi 35 Lira. Havalar böyle giderse balık fiyatları biraz daha aşağı düşer. İstavrit 25 Lira. Hava Lodos olunca kayıkla ağ atamıyor, balık az geliyor bu da fiyatlara yansıyor. Böyle giderse vatandaşlarımız uygun fiyata balık yer" dedi.