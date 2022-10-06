LPG ithalatı temmuzda yıllık bazda yüzde 9,3 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 312 bin 987 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, ABD, Cezayir, Kazakistan ve Rusya oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 643,5 artarak 34 bin 802 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Yunanistan, Tunus, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Marshall Adaları ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 8,1 artarak 100 bin 693 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 392 bin 175 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 10,8, tüplü LPG satışı yüzde 9,4 ve dökme LPG satışı yüzde 3 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 10,5 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 83,3 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15 ile tüplü LPG ve yüzde 1,7 ile dökme LPG izledi.