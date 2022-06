"Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır"

Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi. Dış Patent Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karaca, alınan kararla birlikte 'Made in Türkiye' damgalı ürünlerin global pazarda rekabet gücünün artarken, isim karmaşasına da son verildiğine dikkat çekti.

Ürünün hangi ülkeye ait olduğunu gösteren ve global ticarette önemli bir damga olan 'Made in' tescilinde Türkiye için önemli bir adım atıldı. Aralık 2021'den itibaren yapılan görüşmeler neticesinde Birleşmiş Milletler, yabancı dillerde Turkey olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak değiştirdi. Bundan sonra Türk menşeili ürünler 'Made in Türkiye' damgasıyla pazarda yerini alacak.

Resmi Gazete'te yayınlanan genelgede, "Yurt içinde ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü ve tarihinden gelen değerlerine büyük özen gösterilerek, 'Türkiye' markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılmış ve tüm dünyayla buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimizin ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir" ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dış Patent Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karaca, "Bu işaretin saygınlığı, sırf bu tür ambleme sahip ürünlerin yüksek kaliteli olmalarından doğdu. En başta sanayi ürünleri için geçerli bu amblem, bugün her üründe kullanılıyor. Türkiye, ürettiği birçok üründe kalitesiyle rakip ülkelerin oldukça önünde. Özellikle ihracat pazarımızın büyük çoğunluğunu oluşturan AB'ye ürün ihracatında 'Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artıracaktır ve yurt dışındaki algı karmaşasının da önüne geçilecektir" dedi. - İSTANBUL