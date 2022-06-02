"Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır" - Son Dakika
Üye Girişi

"Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır"

02.06.2022 12:26
"Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır"

Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi. Dış Patent Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karaca, alınan kararla birlikte 'Made in Türkiye' damgalı ürünlerin global pazarda rekabet gücünün artarken, isim karmaşasına da son verildiğine dikkat çekti.

Ürünün hangi ülkeye ait olduğunu gösteren ve global ticarette önemli bir damga olan 'Made in' tescilinde Türkiye için önemli bir adım atıldı. Aralık 2021'den itibaren yapılan görüşmeler neticesinde Birleşmiş Milletler, yabancı dillerde Turkey olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak değiştirdi. Bundan sonra Türk menşeili ürünler 'Made in Türkiye' damgasıyla pazarda yerini alacak.

Resmi Gazete'te yayınlanan genelgede, "Yurt içinde ve yurt dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü ve tarihinden gelen değerlerine büyük özen gösterilerek, 'Türkiye' markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılmış ve tüm dünyayla buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimizin ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir" ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dış Patent Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karaca, "Bu işaretin saygınlığı, sırf bu tür ambleme sahip ürünlerin yüksek kaliteli olmalarından doğdu. En başta sanayi ürünleri için geçerli bu amblem, bugün her üründe kullanılıyor. Türkiye, ürettiği birçok üründe kalitesiyle rakip ülkelerin oldukça önünde. Özellikle ihracat pazarımızın büyük çoğunluğunu oluşturan AB'ye ürün ihracatında 'Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artıracaktır ve yurt dışındaki algı karmaşasının da önüne geçilecektir" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adı 'Türkiye' olarak değişti Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adı 'Türkiye' olarak değişti BM, yabancı dillerdeki 'Turkey' isminin 'Türkiye' olarak değiştirilmesi talebini kabul etti BM, yabancı dillerdeki 'Turkey' isminin 'Türkiye' olarak değiştirilmesi talebini kabul etti
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır' - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: "Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement