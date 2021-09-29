Üye Girişi
Maden sahası ihalesi - Son Dakika

Maden sahası ihalesi

29.09.2021 09:00
Maden sahası ihalesi, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası ihale edilecek.

MAPEG'in ilahe ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ illeri dahilinde bulunan 4'üncü grup kurşun, çinko ve bakır maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

Sahaya ilişkin bilgiler, 29 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da MAPEG'e doğrudan yapılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Gazete, Petrol, Enerji, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maden sahası ihalesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'daki seçimlerde skandal! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar 08:52 Almanya'daki seçimlerde skandal! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak 08:49 Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de bir araya geliyor! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi 08:15 ABD'li büyükelçi adayının skandal soykırım sözlerine Dışişleri'nden tokat gibi yanıt! Bir kelimenin altı çizildi
İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi 07:53 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı 07:18 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu 03:16 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu
Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak 01:04 Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş 23:13 Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş

Son Dakika Haberleri
07:52 İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi
07:51 Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı
07:34 Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu
07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi
07:19 Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü! 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
07:17 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı
07:16 Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini ne kadar zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi
07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi
07:12 İşte Benim Stilim'in fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı'nın son hali şaşkınlık yarattı! Tüm parasını estetiğe yatırmış
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
Ajax'ın hocası Hag, Beşiktaş'a övgü yağdırdı: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler Ajax'ın hocası Hag, Beşiktaş'a övgü yağdırdı: Herkes iyi bilsin ki, bizim ligimizdeki takımlardan çok iyiler         
08:59
200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü öğrenildi 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü öğrenildi         
08:50
Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı Suudi Arabistan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti, 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı         
08:41
Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
08:03
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi         
07:21
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor         
20:54
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 09:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Maden sahası ihalesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement