Maersk, Orta Doğu'ya Kargo Gönderimlerini Askıya Aldı

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Irak, Bahreyn ve Umman'a kargo rezervasyon kabulünü geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Danimarka merkezli Maersk'ten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası, bölgedeki kargo taşımacılığına dair duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Şirketin, bölgedeki gelişmeler nedeniyle çeşitli güvenlik önlemleri aldıklarına işaret edilen açıklamada, "BAE, Umman, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan giriş ve çıkışlarında kargo rezervasyon kabulünü bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak askıya alıyoruz. Kritik gıda maddeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç maddeleri için istisnalar yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Maersk, 1 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemilerinin geçişlerini de bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu bildirmişti.

-? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.