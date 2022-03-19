Maharetli kadınlar ABD'ye ihracata hazırlanıyor - Son Dakika
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Maharetli kadınlar ABD'ye ihracata hazırlanıyor

19.03.2022 11:54
Maharetli kadınlar ABD'ye ihracata hazırlanıyor

Afyonkarahisar Sultandağı Kadın Kültür Evi Kooperatifi'nde manda derisinden çanta, cüzdan, kalemlik ve bileklik gibi çeşitli ürünler yapan kadınların ünü sınırları aştı.

Afyonkarahisar Sultandağı Kadın Kültür Evi Kooperatifi'nde manda derisinden çanta, cüzdan, kalemlik ve bileklik gibi çeşitli ürünler yapan kadınların ünü sınırları aştı. Üretken kadınlar Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen evrak ve laptop çantası talebi üzerine numuneler gönderirken, şimdi gelecek siparişlerişe göre ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evler projesi ortaya koyduğu işlerle ses getirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce Sultandağı Kaymakamlığı'nın girişimleri ile açılan Kadın Kültür Evleri Atölyesi'nde kadınlar tarafından ham deriden tamamen el işçiliğiyle üretimi başlayan çanta, cüzdan, kalemlik, bileklik, cep telefonu kılıfı ve pasaportluk gibi ürünlere ilgi artarak devam ediyor. Kooperatifte üretimi yapılan ürünler yurt içi piyasada yoğun talep görürken, ürünlerin namı sınırları aşarak ABD'ye kadar ulaştı. ABD'den gelen talep üzerine atölyede özel olarak evrak ve laptop çantası, kalemlik ile pasaportluk üretilerek numune olarak bu ülkeye gönderildi. Numunelerin çok beğenildiğini söyleyen kadınlar şimdi ABD'den gelecek sipariş üzerine ülkeye ihracat gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

"Tamamen el işçiliği ve ham deriden ürünler"

ABD'ye yapılacak ihracatlar ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sultandağı Kadın Kültür Evi Kooperatifi çalışanlarından Fadime Ahu Uyar, üretimde tamamen manda ve ham deri kullandıklarını ifade etti. Uyar, "Ham deriyi tamamen biz işliyoruz. Kesim, boya ve dikim gibi işlemlerin hepsini biz yapıyoruz. Tamamen el işçiliği ve ham deriden ürünler olduğu için büyük rağbet görüyor. Çantalar, aksesuarlar, cüzdanlar, kemerler, tablolar gibi ürünler üretiyoruz ve bu ürünler çok beğeniliyor" diye konuştu.

"ABD'ye ürünler gitti, inşallah olursa oraya siparişleri yapacağız"

Özel sipariş üzerine de çalışmaya başladıklarını ve ABD'den gelen talep üzerine çeşitli ürünler yaparak numuneler gönderdiklerini ifade eden Uyar, "ABD'ye ürünler gitti, inşallah olursa oraya siparişleri yapacağız. ABD'ye telefon kılıfı, laptop çantası, evrak çantası gönderdik. Ürünlerin fiyatları değişiyor, el işçiliğine göre 100 ile 400 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Öte yandan, ABD'ye gönderilen ürünler ile ilgili mart ayı sonuna kadar cevap geleceği ve buna göre kadınların bu ülkeye ihracat yapacakları belirtilirken, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek ise üretken kadınlara her daim destek veriyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maharetli kadınlar ABD'ye ihracata hazırlanıyor - Son Dakika


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