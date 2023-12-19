Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yeni Buğday Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Eski Buğday Pazarı'ndaki esnafların iş yerlerini Yeni Buğday Pazarı'na taşıma sürecini yerinde görmek üzere Yeni Buğday Pazarı'nı ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Buğday Pazarının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Gürkan, Yeni Buğday Pazarı'na kayısı tüccarları, Buğday Pazarı esnafları, diğer ticari faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarla birlikte banka şubelerinin açılması ve ulaşım, sosyal altyapı, trafik gibi olanaklarıyla Yeni Buğday Pazarı'nın önemli bir kampüs haline geldiğini vurguladı.

Eski Buğday Pazarı'ndaki 72 esnafın Yeni Buğday Pazarı'nda kira bedeli olarak çok cüzi bir bedel karşılığında ticaret yapabileceklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Taşınma süreci başladı. İlgili arkadaşlara da gerekli talimatları vererek 1 Ocak 2024 tarihine kadar 'arasa' diye tabir ettiğimiz eski Buğday Pazarı'nda faaliyet gösteren tüccar kardeşlerimizin bir an evvel kendilerine tahsis etmiş olduğumuz iş yerlerine taşınmalarını istediğimizi ifade etmek istiyorum. Tebligat işlemleri başlatıldı. Önümüzdeki günlerde gerek kayısı ticaretiyle uğraşan esnaflarımızın gerek sosyal amaçlı ticaret yapan diğer sektörlerin buraya gelmesi, Buğday Pazarı'ndaki esnafların buraya gelmesi ve banka şubelerinin buraya taşınması ve buranın bir kampüs olarak hizmet vermesi Malatya'ya önemli bir kazanım sağlayacaktır. İçerisinde ticari faaliyetlerini yürütürken hem trafik hem ulaşım hem de sosyal altyapının kendilerine sunulması anlamında önemli bir kampüs alanı kendilerine tahsis edildi" şeklinde konuştu.

"Deprem psikolojisinden bir an evvel kurtulmamız gerekir"

6 Şubat depremlerinin etkilerinden kurtulmak adına bu tür hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Gürkan, "İnşallah bu çalışmalarımızı diğer sektörler bazında da devam ettirerek şehrimizi modern anlamda, geçmişinin çok daha üstünde yaşanılabilir ve mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında el ele vereceğiz. Şehrimizi, kıyametin provası dediğimiz depremin yol açtığı zarardan ve deprem psikolojisinden bir an evvel kurtarmamız gerekir. Yeni Buğday Pazarı da bunun en güzel örneklerinden biridir. Malatya'mıza ve Malatyalı tüccarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA