Malatya'da Besi Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor - Son Dakika
Malatya'da Besi Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Malatya\'da Besi Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor
30.03.2026 11:16
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 50 bin büyükbaş hayvan üretimi hedefleyen besi OSB inşaatı devam ediyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3 bin 200 dönüm alanda kurulan besi organize sanayi bölgesi (OSB), tamamlandığında yılda 50 bin büyükbaş hayvan üretim kapasitesiyle Türkiye'nin kırmızı et arzına katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Mısırdere Mahallesi'nde 3 bin 200 dönüm alanda besi OSB yapımı için 2022 yılında sözleşme imzalandı. Bölgede altyapı çalışmalarının ardından yatırımcılara arsa tahsisi süreci başlatıldı.

Toplam 99 işletmenin planlandığı bölgede şu ana kadar 50 işletme için yer tahsis edilirken kalan 49 işletme için görüşmeler devam ediyor.

Bölgede kurulacak işletmelerde aynı anda 16 bin 750 büyükbaş hayvan beslenebilecek. Tesislere alınacak danalar belli bir süre beslendikten sonra kesime gönderilecek. Yıl içerisindeki üretim döngüsü sayesinde toplamda 50 bin dananın yetiştirilmesi öngörülüyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, besi organize sanayi bölgesinin kentin hayvancılık altyapısını güçlendireceğini söyledi.

Sanayi bölgesinin yalnızca besi alanlarından oluşmadığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Burası sadece bir besi organize sanayi bölgesi değil, aynı zamanda entegre bir üretim kompleksi. Alanda soğuk hava depoları, soğuk zincir altyapısı, 5 megavatlık güneş enerji santrali, biyogaz tesisi ve kaba yem fabrikası da yer alacak. Bu sayede yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler aynı alanda sunulacak."

Avrupa Birliği standartlarında üretim yapılacak

Bölgede kurulacak işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında olacağını ifade eden Özcan, üretimin planlı ve periyodik şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Özcan, "Hayvanların besi sürecini tamamlayıp kesime hazır hale gelmesiyle birlikte sürekli bir üretim döngüsü oluşacak. Bu sistem sayesinde yıllık toplam 50 bin büyükbaş hayvan yetiştirilecek." dedi.

Malatya'da aylık ortalama 4 bine yakın büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını dile getiren Özcan, kentin kırmızı et sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının sektöre sağladığı desteklerin yatırımları artırdığını belirten Özcan, tesisin kırmızı et arzına önemli katkı sunacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Besi Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor - Son Dakika

