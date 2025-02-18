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Ekonomi

Malatya'da Model Fabrika Açılıyor

Malatya\'da Model Fabrika Açılıyor

Model fabrika, Malatya OSB'de nitelikli üretim ve Endüstri 4.0'a dönüşüm için hizmete giriyor.

18.02.2025 11:45
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte projelendirdikleri model fabrikanın yakında hizmete gireceğini duyurdu. Sadıkoğlu, model fabrikanın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların daha nitelikli üretim yapmasını sağlarken, Malatya ve çevre illerin sanayisine de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Malatya 2. OSB'deki yeni İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında kurulan model fabrikanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. 2022 yılının Ekim ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan protokolle başlatılan proje kapsamında 671 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan fabrikanın kurulum sürecinde sona yaklaşıldığı kaydedildi.

" Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olacak model fabrika, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesinde kilit rol oynayacak" diyen Sadıkoğlu, model fabrikanın Malatya imalat sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini vurguladı.

Endüstri 4.0'a dönüşümde öncü olacak

Sadıkoğlu, Ankara, Konya, Gaziantep ve İzmir gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde kurulu olan model fabrikanın Doğu Anadolu'da sadece Malatya'da yer alacağını söyledi. "Fabrikalarımızın daha verimli ve nitelikli üretim yapmasını sağlayacak olan bu model fabrika, yeni ürün geliştirme süreçlerini de hızlandıracak ve sanayimizin Endüstri 4.0'a dönüşümüne öncülük edecek." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Model Fabrika Açılıyor - Son Dakika

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