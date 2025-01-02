Malatya'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Nitelikli İşgücü Protokolü İmzalandı

MTSO ve İŞKUR, nitelikli işgücü yetiştirme protokolü imzaladı. İstihdam artışı hedefleniyor.

02.01.2025 14:22
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası kentteki fabrikaları etkileyen en önemli sorunun personel olduğunu ifade ederek, Organize Sanayi Bölgelerinde deprem öncesi 42 bin olan personel sayısının şuanda 30 bine düştüğünü kaydetti.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'nın ihtiyaç duyulan sektörlerde nitelikli iş gücü sağlamakla beraber istihdamı arttıracağını ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Sadıkoğlu, personel talebi olan üyelerin taleplerini alacaklarını ve il çalışma kuruluna ileteceklerini aktardı.

Sadıkoğlu, kursiyerlerin teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından istihdam edileceğini belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Çetin Akköse de programın iş dünyasına nitelikli personelin yanı sıra insanlara iş imkanı sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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