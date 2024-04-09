Malatya'da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

Malatya\'da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya'da, esnaf geçici konteyner çarşılarda hizmet veriyor. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan çarşılarda vatandaşlar alışveriş yapıyor.

09.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:32
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deprem bölgesi Malatya'da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında yer alan Malatya'da çarşının da yıkılması ile esnaf, kendileri için yapılan geçici konteyner çarşılarda hizmet veriyor. Ramazan Bayramı öncesi de yoğunluğun yaşandığı geçici konteyner çarşılarda vatandaşlar bayram alışverişi yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan geçici iş merkezinde bulunan esnaf, yıkılan çarşıdaki Şemsiye Sokak hatırasını yaşatmak adına konteyner çarşıda Şemsiye Sokak kurdu.

Malatyalıların deprem öncesi Yeni Cami yanında bulunan Şemsiye Sokak'taki bayram telaşını konteyner çarşıda da yaşatmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirten esnaf, "Deprem öncesi çarşımızın o canlılığını o ruhunu burada yaşatmak istedik" dedi.

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun da iyi olduğunu ve vatandaşların konteyner çarşıya ilgi gösterdiğini söyleyen esnafın tek temennisi ise Malatya'nın bir an önce ayağa kalkması ve çarşının yine o eski günlerine dönmesi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Ramazan Bayramı öncesi geçici konteyner çarşılarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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