Malatya'da Yaş Kayısı Hasadı ve İhracatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Malatya'da Yaş Kayısı Hasadı ve İhracatı Devam Ediyor

Malatya\'da Yaş Kayısı Hasadı ve İhracatı Devam Ediyor
22.07.2026 09:24
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MTB Başkanı Özcan, 10 bin ton yaş kayısı ihracatı hedeflediklerini açıkladı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'da Temmuz ayının ilk haftasında başlayan yaş kayısı hasadının orta ve yüksek kesimlerde devam ettiğini belirterek, bu yıl yaş kayısı ihracatının Ağustos ayı sonuna kadar süreceğini, hedeflerinin ise 10 bin ton ihracat olduğunu söyledi.

Malatya'da yaş kayısı hasadı ve ihracat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MTB Başkanı Ramazan Özcan, ilk hasadın Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nde başladığını, ürünlerin işletmelerde paketlenerek soğuk zincirle yurt dışına sevk edildiğini ifade etti.

Bu yıl iklim şartları nedeniyle hasat sezonunun yaklaşık 10 gün gecikmeli başladığını belirten Özcan, gece sıcaklıklarının düşük seyretmesinin kayısının olgunlaşma sürecini geciktirdiğini söyledi. Alçak rakımlı bölgelerde hasadın büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Özcan, orta ve yüksek rakımlı bölgelerde ise hasadın devam ettiğini kaydetti. Yüksek kesimlerde hasadın uzamasıyla birlikte yaş kayısı ihracatının da Ağustos ayı sonuna kadar süreceğini ifade eden Özcan, "Bu yıl özellikle 10 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefliyoruz. Avrupa başta olmak üzere ihracatımız devam ediyor. Uçak kargo ile gerçekleştirdiğimiz sevkiyatlarımız da sürüyor." dedi

Dünya genelinde meyve üretiminde bolluk yaşandığını ifade eden Özcan, buna rağmen Malatya kayısısına olan talebin sürdüğünü belirterek, üretici ve ihracatçıların yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Hasat döneminde yağış yaşanmamasının üreticiler açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu kaydeden Özcan, yaş olarak ihraç edilmeyen ürünlerin ise kuru kayısı üretimi için değerlendirildiğini ifade etti. Üreticilerin bir yandan yaş kayısı ihracatını sürdürürken diğer yandan kükürtleme ve kurutma işlemlerini gerçekleştirdiğini aktaran Özcan, organik ve natürel ürünlerin de ayrı ayrı hazırlanarak depolara alındığını söyledi.

Ağustos ayının ilk haftasında 2026 yılı mahsulü kuru kayısının ihracatına başlanacağını belirten Özcan, Eylül ayından itibaren ise yeni sezon kuru kayısının dünyanın dört bir yanına ihraç edileceğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Malatya, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Yaş Kayısı Hasadı ve İhracatı Devam Ediyor - Son Dakika

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