Malatya\'nın İhracatı 2024\'te Büyüdü

Ekonomi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da afet nedeniyle gerileyen ihracat, geçen yılki toparlanmayla birlikte 426 milyon dolara ulaştı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, "asrın felaketi"nin kenti çok olumsuz etkilediğini, Hatay'ın ardından Malatya'nın yapı stoku en fazla hasar gören kent olduğunu belirtti.

Kent ekonomisinin de depremden olumsuz etkilediğini, 1. ve 2. organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların birçoğunun depremde zarar görmemesinin büyük şans olduğunu aktaran Sadıkoğlu, şöyle konuştu:

"Depremin olumsuzlukları nedeniyle nitelikli işçi göçü vermemiz, işçilerin kalacak yer bulamaması nedeniyle birçok kişi şehir dışına gitti. Bu durum üretim ve ihracatın önünü tıkadı. İhracatımız 2023 yılında yüzde 13'lük bir küçülmeyle 455 milyon dolardan 392 milyon dolara düştü."

"İhracatımız ciddi anlamda arttı"

Sadıkoğlu, kentte yeni konutların yapılması ve insanların yaşam alanlarına erişmesiyle işçilerin dışarıya göç etmesinin önüne geçildiğini belirterek, bu durumun da üretim rakamlarına katkısının olduğunu kaydetti.

İhracat rakamlarının 2024'te yükselişe geçtiğini aktaran Sadıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız ciddi anlamda arttı, bir önceki yıla oranla 2024 yılında yüzde 8,7'lik bir büyüme gerçekleşti ihracat rakamlarımızda. Toplamda 426 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Sektör bazında bakıldığında Malatya'da OSB'ler aslında çeşitlendirilmiş sanayi yapısına sahip. Her ne kadar kuru kayısı en önemli ihracat ürünümüz olsa da diğer sanayi kuruluşlarının olması da bizim için şans. Bir önceki yıla göre demir ve demir dışı metallerde ihracat yüzde 32 artarak 3 milyon 282 bin dolar, elektrik ve elektronik ürünlerde yüzde 18'lik artışla 43 milyon 22 bin dolar, halıda yüzde 400 artışla 1 milyon 486 bin dolarlık ihracat yapıldı. Halı ve türevlerinde Malatya'dan da ihracat yapılır hale gelmiş. Konfeksiyonda yüzde 78'lik artışla 3 milyon 793 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerde yüzde 36 artışla 5 milyon 633 bin dolar ihracat gerçekleştirildi."

Sadıkoğlu, 2024 yılında kentteki organize sanayi bölgelerinde işlenen yaklaşık 211 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatının yapıldığını, iklimlendirme ürünlerinde 12 milyon 762 bin dolar, makine ve aksamlarında ise 26 milyon 221 bin dolarlık dış satım yapıldığını bildirdi.

Sanayideki çeşitliliğin istikrarlı üretim ve ihracat için önemli olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, "İhracatta bazen tıkanıklık olduğunda farklı kalemleri ihracat etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün konfeksiyon başka olmak üzere birçok sektörde ciddi rekabet var, dünyada maaş skalası 100 doların altında olan ülkelere üretim kaymakta. Çeşitlendirilmiş sanayide üretim hiç durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.