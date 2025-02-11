Malatya'nın Kayısı İhracat Hedefi 100 Bin Ton - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'nın Kayısı İhracat Hedefi 100 Bin Ton

Malatya\'nın Kayısı İhracat Hedefi 100 Bin Ton

Malatya Ticaret Borsası, 6 ayda 50 bin ton kayısı ihraç etti ve 100 bin ton hedefliyor.

11.02.2025 14:15
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı ihracat rakamlarını açıkladı. Sezonun ilk 6 ayında 50 bin tonluk ihracata ulaşıldığını belirten Özcan, 100 bin tonluk hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Depremin etkilerine rağmen kayısının Malatya ekonomisini ayakta tuttuğunu vurgulayan Özcan, ihracattan 240 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında Ocak 2025 ve sezonun ilk 6 aylık kayısı ihracat rakamlarını paylaştı. Depremin etkilerinin zamanla azaldığını belirten Özcan, hem miktar hem de gelir açısından ihracatta önemli bir artış yaşandığını vurguladı.

Özcan, 1 Ağustos 2024 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki sezon için 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflediklerini belirterek, ilk 6 ayda 50 bin tonluk ihracat barajına ulaştıklarını açıkladı. Sezonun kalan 6 ayında da 50 bin ton daha ihracat gerçekleştirilerek hedefin tamamlanacağını ifade eden Özcan, bu rakamların geçmiş yıllara göre önemli bir artış gösterdiğini söyledi.

Ocak ayında gerçekleştirilen ihracata ilişkin de bilgi veren Özcan, 7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını ve bu ihracattan 36 milyon 27 bin dolar gelir elde edildiğini aktararak son 6 aylık dönemde toplam ihracatın 50 bin tona ulaştığını ve 240 milyon 57 bin dolar gelir sağlandığını söyledi.

Kayısı, deprem sonrası Malatya ekonomisinin lokomotifi oluyor

Depremin etkilerini hatırlatan Özcan, Malatya'nın yeniden imar ve inşa sürecinde olduğunu belirterek, "Şehrimizin olumlu ve pozitif haberlere ihtiyacı var. 6 Şubat depreminin ardından büyük bir yıkımla karşılaşan Malatya'da kayısı, her açıdan ve her anlamda şehri ayakta tutmaya çalışıyor. Bizler de bu süreçte üzerimize düşeni yapmak için yoğun bir mücadele içindeyiz" şeklinde konuştu.

Kayısı çekirdeği ihracatı ve ABD pazarındaki hareketlilik

Ocak ayında 643 ton kayısı çekirdeği ihraç edilerek 1 milyon 537 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, özellikle ABD pazarına yönelik ihracat rakamlarını da paylaştı. ABD'ye toplam 8 bin 175 ton kuru kayısı gönderildiğini ifade eden Özcan, önceki yıllarda 2020 ve 2021'de 15 bin ton seviyelerinde olan ihracatın düşüş yaşadığını, ancak bu yıl rakamların yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Avrupa'da Fransa ve Almanya öne çıkıyor

Avrupa pazarında da olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Özcan, Fransa'ya 3 bin 891 ton, Almanya'ya ise 3 bin 358 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını aktardı. Türkiye genelinde kuru meyve ihracatında ilaç kalıntıları ve depolama sorunları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özcan, ancak kayısının bu süreçte en sorunsuz ve en istikrarlı ihraç ürünü olarak öne çıktığını belirtti.

Özcan, Malatya ekonomisinin güçlenmesi ve kayısı ihracatının sürdürülebilir şekilde artması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Kayısı İhracat Hedefi 100 Bin Ton - Son Dakika

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