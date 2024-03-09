MTSO Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı\'na taleplerini iletti

Ekonomi

Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başta Mücbir Sebep Süresinin uzatılması olmak üzere doğrudan bakanlığı ilgilendiren sorunları ileterek çözümü için daha hızlı adımlar atılmasını talep etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alarak başta Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerinin olmak üzere Malatya'nın deprem sonrası oluşan sorunları hakkında bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın daha hızlı ayağa kalkabilmesi için kapsamlı desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Mücbir sebep süresi devam etmeli"

Malatya iş dünyası olarak en öncelikli taleplerinin 30 Nisan'da sona erecek olan Mücbir Sebep Süresinin uzatılması olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Ertelenen vergi ve borçlarımız 30 Nisan sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir üyemizin bunu karşılayacak gücü yok. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkana kadar, ticari hayat normale dönene kadar Mücbir Sebep hali devam etmelidir. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresi 5 yıla kadar sürmüştü" şeklinde konuştu.

"Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminat şartı kaldırılmalı"

Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde istenilen teminat şartının büyük mağduriyetler doğurduğuna dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep hali uygulanan il ve ilçelerde tüm vergi ve SGK borçlarına 24 ay faizsiz taksitlendirme imkanı için teşekkür ediyoruz. Fakat bu borçları faizsiz olarak taksitlendirebilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmekte. Büyük depremler yaşamış şehrimizde iş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimizin teminat vermesi gerçekle uyuşmamaktadır. Mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçeler için bir kanun düzenlemesi yapılarak, teminat şartının kaldırılmasını veya limitin 500 bin TL'ye yükseltilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Enflasyon düzeltmesi 2024 ve 2025 yılında vergisiz uygulanmalı"

Enflasyon düzeltmesi işlemlerinin önümüzdeki 2 yıl deprem illerinde vergisiz uygulanması talebini de ileten Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerine dönüşüm ve güçlendirme projelerinde KDV oranı düşürülmeli"

Yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteklerinin artırılmasının şart olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Şehirlerimizin Yerinde Dönüşüm Projeleri ile daha hızlı ayağa kalkacağına inanıyoruz. Deprem bölgesinde yer alan illerde yapılacak binaların KDV istisnasından yararlanması için bölge acilen 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan ilan edilmelidir. Yerinde dönüşüm kapsamında yapılacak yeni inşaatlar ve orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projeleri KDV'den istisna edilmelidir. Ayrıca Yerinde Dönüşüm kapsamında yapılacak inşaatların her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulması bölgenin yeniden inşasına ve hak sahiplerinin düşük maliyetle zararlarının karşılanmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Bakan Şimşek'i Malatya TSO'ya davet etti"

Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren birçok sorunu ve talebi ileten Başkan Sadıkoğlu, Bakan Mehmet Şimşek'i Malatya'ya davet ederek Ticaret ve Sanayi Odası'nda Oda üyeleri ile bir araya gelmesini istedi. - MALATYA