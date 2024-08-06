Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını istiyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını istiyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin bitmesiyle birlikte depremzede firmaların vergi borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşündüklerini belirtti. Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini ve vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesi veya uzun vadeli taksitlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

06.08.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mücbir sebebin sona ermesinin, ivme kazanan toparlanmaya sekte vuracağını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bu ayın sonunda bitecek olan mücbir sebep süresi, şehrimiz toparlanıp iş yerleri teslim edilinceye kadar uzatılmalı" dedi.

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebep süresinin bitmesine sayılı günler kaldı. 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça depremzede firmalar biriken vergi borçlarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başladı.

Mücbir sebep süresinin uzatılması için günlerdir yüksek sesle yetkililere seslenen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir kez daha seslenerek, "18 aydır devam eden Mücbir Sebep süresi son kez denilerek, 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmıştı. Küçük ve orta ölçekli hiçbir firmanın 1 Eylül sabahında karşılaşacağı vergi borcunu ödeyecek gücü yok. 21 metrekare konteynerde var olma mücadelesi veren, kimisi aylık 5-6 bin TL satış yapabilen esnafımız biriken vergi borcunu nasıl ödeyecek? Yetkililere bir kez daha sesleniyorum, depremden ağır yaralar almış esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin sesine kulak verin. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın deprem bölgesi için ellerinden geleni yaptıklarına şahidiz. Ancak, iktidar ve muhalefet milletvekillerinden de destek bekliyoruz. Mücbir sebep konusu sadece Ticaret ve Sanayi Odasının değil, tüm şehrin ana gündemi olmalı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve STK'ların yüksek sesle bu konunun ehemmiyetini dillendirmesi elzemdir" dedi.

Mücbir sebebin tamamen sona ermesi halinde birçok esnafın şehri terk etmek durumunda kalacağının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Yıkılan iş yerinin teslim edileceği düşüncesiyle şehri terk etmeyen esnafımız, vergi borcu ötelenmesi de sona ererse bu şehirde neden kalsın? Soruyorum kamuoyuna. Gider başka şehirde ticaretine devam eder. O esnafımızı da tekrardan Malatya'ya döndürme imkanımız da olamaz. O nedenle iş yerleri teslim olana kadar mücbir sebep devam etmelidir. Öyle 3-5 aylık uzatmalar değil, makul seviyede uzun süreli uzatma bekliyoruz. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep süresi 5 yıl sürmüştü. Sonrasında da sunulan uzun vadeli taksitle ödeme imkanı ile ticari hayat kendini toparlamıştı. ya iş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmelidir. Devletimizin yakın geçmişte bazı şirketler için büyük ölçekli vergi affı uygulamalarını hatırlıyoruz. Mücbir sebep süresi uzatılmayacaksa benzer vergi affı yapılmalıdır. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslahiye olarak hükümetimizden müjdeli bir haber bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, malatya, Deprem, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement