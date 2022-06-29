Malatya TSO'dan başarıya plaket - Son Dakika
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Malatya TSO'dan başarıya plaket

29.06.2022 10:59
Malatya TSO'dan başarıya plaket

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2021 yılı en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma listesine giren Malatya İstanbul Piliç'i ziyaret ederek plaket takdim etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2021 yılı en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma listesine giren Malatya İstanbul Piliç'i ziyaret ederek plaket takdim etti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2021 yılı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma listesine giren tek Malatya firması olan İstanbul Piliç'i ziyaret ederek firma yetkilileri Bilal Yıldırım ve Fatih Kaçmaz'ı tebrik edip başarı plaketi takdim etti.

"Şehrin yüzde 10 ihracatını tek başlarına gerçekleştiriyorlar"

Her yıl önemli ihracatlar yaparak en iyiler listesine giren firmayı tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, "Gerek ilimiz gerekse ülkemiz için önemli bir firma olan İstanbul Piliç, TİM'in 2021 yılı en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma listesine girerek bizleri gururlandırmıştır. Sektör sıralamasında 19, genel sıralamada ise 810. sırada yer aldılar. Bugün Malatya'mızın yıllık ihracat rakamı 425 milyon dolar. İstanbul Piliç firmasının 2021 yılı ihracat rakamları 45 milyon dolar. Şehrin yaklaşık yüzde 10 ihracatını tek başına gerçekleştiriyorlar. Bu çok önemli bir başarı. Irak başta olmak üzere 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar. Üstelik 200 kişiyi de istihdam ediyorlar. Odamız üyesi İstanbul Piliç firmasının yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Katkısını önemli ölçüde gördük"

Ziyaretinden ve takdim ettiği plaketten dolayı Başkan Sadıkoğlu'na teşekkür eden İstanbul Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldırım, "Fabrikamızın hem kuruluşunda hem de ARGE kısmında Oğuzhan Başkanımızın katkısını önemli ölçüde gördük. Her türlü talebimizde ve karşılaştığımız sorunlarda bizlerin yanında oldu. Bugüne kadar sunduğu ve bundan sonra da sunmaya devam edeceği katkılardan dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyarette MTSO Meclis Üyesi Hikmet Yaşar da yer aldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO'dan başarıya plaket - Son Dakika

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