Maliye, bir sektörü daha radarına aldı! 8 ilde 23 firmaya denetim - Son Dakika
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Ekonomi

Maliye, bir sektörü daha radarına aldı! 8 ilde 23 firmaya denetim

Maliye, bir sektörü daha radarına aldı! 8 ilde 23 firmaya denetim

Maliye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tütün sektörünü radarına aldı. 8 ilde sigara ve makaron üreticisi 23 firmada eş zamanlı fiili sayım gerçekleştirildi. Sayımda, bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığına bakıldı. Stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

23.08.2024 12:31
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı. Sayım sonuçlarına göre vergi incelemesi süreci başlatılacak.

ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ

Bakanlıktan kaynaklarından edinilen bilgiye göre Vergi Denetim Kurulu (VDK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Kayıt dışılığın mükellefler arasında sebebiyet verdiği haksız rekabet ve adaletsizliği gideriyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajı ve talimatı doğrultusunda sektörel incelemelerini sürdürüyor.

MAKARON ÜRETİCİLERİ MERCEK ALTINDA

Kurul, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalarla, özellikle teminat yükümlülüğüne uymayan firma bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığından temin edilerek VDK Risk Analiz Merkezince risk analizine tabi tutuldu.

8 İLDE 23 FİRMAYA DENETİM

Risk değerlendirmesi sonucunda ilk etapta İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 8 ilde 23 sigara ve makaron üreticisi firmanın 26 ayrı adresi tespit edildi. Bu firmaların aynı zamanda yüksek maliyetleri olmasına rağmen hasılat beyanlarının olmadığı veya düşük olduğu belirlendi. Tespit edilen 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde vergi müfettişlerinin koordinasyonunda gelir uzmanları ile Emniyet ve Jandarma personelinin de katılımıyla eş zamanlı sayım gerçekleştirildi. Sayım işlemi gün boyunca devam etti.

VERGİ İNCELEMESİ BAŞLATILACAK

Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer kaçakçılık fiillerinin varlığı araştırıldı. Yapılan sayımlar neticesinde haklarında tespit yapılan mükellefler, vergi incelemesine alınacak. Bakanlık, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmaya, yapılan randıman analizi ve kaydi envanter çalışması sonucunda kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi üzerine 6 milyar lira vergi ve ceza uygulamıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Maliye, bir sektörü daha radarına aldı! 8 ilde 23 firmaya denetim - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Ayşe Aysegül: Nereye saldıracaklarını şaşırmışlar Para bitince yok olunca parayı bulmak için tüm esnafın peşine düşmüşler Peki Neden 20 sene önce bunları yapmadınız ki.? 57 18 Yanıtla
  • Aziz Samsa: Bi kulağın arkası kaldı vergi cumhuriyeti 31 11 Yanıtla
  • Abdullah Baykal: Normal de olması gerekeni kasa boş olunca yapmak da ne bileyim maşallah denetleme mekanizması ne kadar güzel çalışıyormuş meğer 30 3 Yanıtla
  • Nok Ta: Önce maskesiz Beşli'yi radara alın. 20 3 Yanıtla
  • Fırat Duran: Kimliği olmayanları gönderseniz sıkıntı şak diye bitecek. en az 20 milyon kimliksiz var. Bunlar telefon alıyor, kirada oturuyor, gıda tüketiyor, elektrik tüketiyor bilmem anlatabildim mi? 18 2 Yanıtla
  • Oktay KARACA: Yorumlara bakınca, bizim memlekette ekonomist olmayan yok diyesim geliyor ama bir de dönüyorum bakıyorum ki, yazan da yazmayanda geçinemiyoruz hikayesi okuyor. 13 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Ben merak ediyorum...Bu vergi peşine düşenler kendileri hakkıyla vergilerini veriyorlarmıdır...? 10 3 Yanıtla
  • Baki Yaşar: Faizleri düşürün önce millet evini arabasını satıyor faize yatırıyor inşaatlar durdu sanayi her yer sinek avlıyor para dönmüyor yatırım yok millet de köylü de tarımda şimşekler çakıyor ama neresinde 7 0 Yanıtla
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