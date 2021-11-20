- 'Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var' deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu

Geçen sene "Fırıncılar giremez' pankartı asan fırıncı, bu kez 'ekmeğimle oynamayın' pankartı asıp fiyatı düşürdü

5 ekmekte 1 ekmek kar eden vatandaş durumdan memnun

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde zam yapılan 260 gram ekmeğin 3 lira olmasına tepki gösteren fırıncı 8 ay önce başlattığı kampanyaya devam ederek 250 gram olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşterilerde fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha öncede fırıncıların kendi gruplarından çıkarmasından dolayı 'Fırıncılar Giremez' afişi asan Özkan Okatan, bu kez de 260 gram olan ekmeğin 3 liradan satılmasına tepki gösterdi ve dükkanına 'Ekmeğimle oynamayın' afişi astı.

Zam yapmadı, tepki gördü

Serik ilçesinde 'Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var' deyip etmek fiyatına zam yapmayan fırıncı ekmeği adeta yok satıyor. Ekmeğe hem zam yapmayan hem de 'Ekmeğimle oynamayın' afişi asarak meslektaşlarına mesaj gönderen Özkan Okatan, "Serik'te ekmek 3 lira oldu. Biz kampanyamıza devam ettiriyoruz. 8 ay önce sürdürdüğümüz istikrarlı gidişi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekmek bizde 2.25 lira ve gramajı aynı 250 gram. Biz daha önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü halkımıza söz verdik. 50-75 kuruş geriden geleceğiz diye. Sözümüzün arkasındayız ve sözümüzü tutuyoruz. Açıkçası biraz zor, un ve maya fiyatları uçtu ama yapacak bir şey yok mesleğimizi yapmak zorundayız. Her şeye göğüs gerecek gücümüz var çok şükür. " dedi.

Diğer meslektaşlarının ekmeğe uyguladığı zam hakkında konuşan Okatan, " Ben onların düşüncesini bilmiyorum. Düşüncelerine zaten katılmıyorum. Benim için halkın düşüncesi önemli. Onlarda beni takdir ediyor. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Biz bu istikrarlı gidişatımızı devam ettireceğiz. 8 ay önce 260 gram ekmek 1.75 liraydı. Şimdi ise 250 gram ekmek bizde 2.25 lira. Müşterilerimizin hepsi memnun hepsiyle aile gibi olduk, takdirini topladık. " dedi.

Diğer fırınlarda 3 lira olan ekmek yerine daha ucuz ekmek almayı tercih ettikleri için bu fırına gelen vatandaşlardan Fahri Erdoğan, "Bizim orada ekmek 3 lira. Burada 2.25 onun için geliyoruz. Bizim için 5 ekmek aldığımız zaman 2 ekmek farklı oluyor" dedi.

Selami Arslan ise, "Ekmek şu hayat şartlarında en büyük olay. Bu iş yerinin vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Abdullah Ekici de, "Merkez mahallesinden geliyorum buraya ekmek 3 lira da 4 lirada olsa buradan vazgeçmeyeceğim, başka çarem yok. Çünkü günde 4-6 ekmek arası alıyorum. 3 kişiyiz, düşünün 5 ya da 10 kişi olanları hesaplayın. Allah vatandaşın yardımcısı olsun" dedi.