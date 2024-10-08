Malta Kapalı Otoparkı'nın İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malta Kapalı Otoparkı'nın İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Malta Kapalı Otoparkı\'nın İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Malta Kapalı Otoparkı, yağmur suyu depolama ve güneş enerjisi üretme özellikleriyle dikkat çekiyor. 356 araç kapasiteli otoparkın 2024 yılı içinde hizmete açılması bekleniyor.

08.10.2024 09:20  Güncelleme: 09:23
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı gerçekleştirdiği Malta Kapalı Otoparkında inşaat çalışmaları sürüyor. Malta Kapalı Otoparkı, yağmur sularının depolaması ve elektrik üretmesiyle kendi kendine yetebilecek. 356 araç kapasiteli otoparkın bölgenin otopark sorununa çözüm olacağını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "2024 yılı bitmeden önce vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Manisa'da kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanan Malta Kapalı Otoparkında inşaat çalışmaları devam ediyor. Yağmur sularının depolanacağı, güneş enerji panelleriyle kendi elektriğini üretecek olan otopark, 10 bin 168 metrekare alan üzerinde 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli olacak. Malta Kapalı Otoparkı tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin otopark ihtiyacının çözülmesine katkı sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, otoparkta devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Zeyrek'e Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin eşlik etti.

"Bu bölgenin otopark sorununa bir çözüm olacaktır"

Malta Kapalı Otoparkı'nın 5 ay gibi kısa bir sürede bu hale geldiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "2 ay içerisinde de imalatını tamamlayacağız. Burası 356 araç kapasiteli bir otopark. Bu otoparkta her şeyi düşündük. Yağmur sularını depoluyoruz, suyumuza sahip çıkıyoruz. Güneş enerji panelleri ile elektriğimizin bir kısmını üretiyoruz. Kendi kendine yetebilen bir otopark. Bodrum katındaki havalandırmadan yangın tesisatına kadar her şeyi düşündüğümüz bir otopark. 2024 yılı bitmeden önce de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bu bölgenin otopark sorununa bir çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Otopark artık sorun olmaktan çıkacak"

Manisa'daki otopark sorununun farkında olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, "Buna yönelik olarak başka bölgelerde de çalışmalarımız ve projelendirmemiz devam ediyor. Umarım en kısa sürede onlarda da imalata başlayabilir aşamaya geleceğiz. Otopark artık bir sorun olmaktan çıkacak. Malta'daki otopark gibi kendi kendine yetebilen, bir damla suyu bile boşa harcamayacağımız alanlar oluşturmak ve Manisa halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malta Kapalı Otoparkı'nın İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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