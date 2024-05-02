Manavgat, Antalya ilçeleri arasında vergi tahsilatında birinci oldu

Ekonomi

MATSO Nisan Ayı Meclis Toplantısına katılan Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya ilçeleri arasında vergi tahsilatında birinci olması nedeniyle MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör'e plaket takdim etti. Başkan Güngör, Manavgat'ın 52 ili geride bıraktığını belirterek "Manavgat Türkiye'nin vergi şampiyonları arasında" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Sedat Öz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vk. Sultan Küçüktuna ile MATSO Meclis Üyeleri ve komite başkan ve başkan yardımcıları katıldı. Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Turizm, ticaret, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri interaktif bir sunum ile açıkladı. Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek için Nisan Ayı içerisinde yapmış oldukları eğitim, seminer ve toplantılarla ilgili bilgiler vererek MATSO birimleri tarafından yapılan bir aylık faaliyetleri açıkladı.

"Manavgat vergi ödemesinde 52 ili geride bıraktı"

MATSO ve Manavgat iş dünyasının tüm sorunları ile yakinen ilgilenen Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vk. Sultan Küçüktuna'ya teşekkür eden Başkan Güngör,, Manavgat'ın en çok vergi ödeyen ilçe olması ve vergi tahsilatında 52 ili geride bırakarak bir rekora imza attığını söyledi. Manavgat'ın Türkiye'nin vergi şampiyonları arasında olduğunu ifade eden Başkan Güngör, Manavgat'tan 2023 yılında yaklaşık 8 milyar 64 milyon TL vergi tahsil edildiğini kaydetti.

"Manavgat ekonomisi, büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir"

Antalya ilçeleri arasında en çok vergi tahsilatı yapılan Manavgat'ın ekonomik potansiyelinin sürekli büyüdüğünü vurgulayan Başkan Güngör, "Antalya ilçeleri arasında vergi tahsilatında birinci sırada yer alan Manavgat'ın birçok ilden daha büyük bir ekonomik potansiyele sahip bir ilçedir. Manavgat, ekonomik yapısı, turizm ve tarımın yanı sıra ticaret ve hizmet sektöründeki canlılığıyla övgüye değer olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma için önemli bir örnek teşkil ediyor" dedi.

"Manavgat'taki vergi tahsilatı sürdürülebilir"

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan Meclis üyelerine hitaben kısa bir konuşma yaparak vergi tahsilatındaki bu tablonun geçici bir şey değil sürdürülebilir olduğunu söyledi. Manavgat'ın vergi tahsilatında rekor kırarak büyük bir başarıya imza atığını kaydeden Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, vergi tahsilatında son bir yılda yüzde 167 artış olduğunu söyledi. Bu artışta MATSO ve Manavgat İş dünyasının büyük katkıları olduğunun altını çizen Başkan Karayılan Başkan Güngör ve MATSO Yönetimine Manavgat İş dünyası adına teşekkür etti. Başkan Karayılan, "Manavgat'taki vergi tahsilatının reel ve gerçekçi bir artış olduğunu görüyoruz. Aylık rakamları takip ediyoruz. Hakikaten Manavgat'ta çok büyük bir performans artışı gördük. Manavgat ekonomisi ve Manavgat iş dünyamızın mükelleflerimizin gönüllü bir şekilde gönüllü uyumu dolayısıyla bu artışlar gerçekleşiyor. Umarım bu sene de bu artış devam eder" diye konuştu. Başkan Karayılan, Başkan Güngör'ün İş dünyası ve Oda üyelerinin talep ve sorunları ile ilgili kendilerine talepte bulunduğu ve çözümü için çaba gösterdiğini vurguladı. .Karayılan, "Manavgat'ın göstermiş olduğu bu vergi taslak performansındaki büyük başarı dolayısıyla gelip sizlere bizzat ben teşekkür etmek istedim. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör'e Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Komite Üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vekili Sultan Küçüktuna Manavgat'ın 52 ili geride bırakarak Antalya ilçeleri arasında vergi tahsilatında birinci olması sebebiyle Manavgat İş dünyası adına Başkan Güngör'e plaket takdim edildi. MATSO Başkanı Güngör ve Meclis Başkanı Sedat Öz tarafından Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Manavgat Vergi Dairesi Müdür Vekili Sultan Küçüktuna'ya kente yaptıkları katkılar nedeniyle Manavgat İş dünyası adına plaket takdim etti. - ANTALYA