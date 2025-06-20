Manavgat OSB Ekonomiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Manavgat OSB Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Manavgat OSB Ekonomiye Katkı Sağlayacak
20.06.2025 11:52
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Manavgat OSB'nin kurulmasıyla bölge ekonomisi turizm, tarım ve istihdamda güçlenecek.

MATSO ve OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, OSB'nin turizmden tarıma, ticaretten istihdama kadar pek çok alanda kentin ekonomik gücünü artıracağını vurguladı.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2025 yılı Haziran Ayı Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manavgat Kaymakamı ve Müteşebbis Heyet Başkanı Adil Karataş başkanlığında gerçekleştirildi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Toplantı Salonu'ndaki programda, OSB'de gelinen son durum ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, OSB atık su şebekesinin deşarj noktasının belirlenmesi ve ASAT ile bağlantı kurulmasına yönelik konular ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manavgat Kaymakamı ve OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Adil Karataş, OSB'nin ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Karataş, "Ülke turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Manavgat'ın ticari ve ekonomik hayatını daha da fazla canlandıracak olan Manavgat OSB, sadece iş dünyası değil tüm Manavgat halkımızın beklentisidir. İnşallah en kısa zamanda yüzde yüz faaliyete geçerek bu beklentileri karşılayacaktır" dedi.

"Proje ile ekonomiye değer katacak doğru sektörler tespit edilecek"

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda Müteşebbis Heyet üyelerine Manavgat OSB ve BAKA iş birliğiyle yürütülen "OSB Yığın Belirleme Projesi" hakkında bilgi verdi. Başkan Güngör, projenin amacı, kent ekonomisine katma değer katacak ve Manavgat'ın tedarikte dışa bağımlılığını azaltacak doğru sektörlerin tespit edilmesi olduğunu söyledi.

"Manavgat ekonomisi sürdürülebilir ve dengeli bir çeşitlilik kazanacak"

Başkan Güngör, Manavgat OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesinin ardından, OSB'de kurulacak işletmelerin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Bugüne kadar turizm, tarım ve ticaret ağırlıklı gelişen Manavgat ekonomisi, OSB ile birlikte sürdürülebilir ve dengeli bir çeşitlilik kazanacak. Kurulacak işletmeler ile istihdamda önemli artış sağlanacak, yeni iş imkanları sunulacak" dedi.

Manavgat OSB'nin kurulmasının hem tarım hem de turizme önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Başkan Güngör, tarımda yetişen ürünlerin OSB'de işlenerek turizm sektörüne uygun maliyetli ve kaliteli ürünler sağlanacak. Böylece tarım ürünlerinin katma değeri artarken, turizm sektörü de daha az maliyetle ürünler alabilecek" ifadelerini kullandı.

İstihdam açısından da OSB'nin önemli fırsatlar sunacağını vurgulayan Güngör, "Bölgemizde binlerce kişiye 12 ay süreyle iş imkanı doğacak. Bu da Manavgat'taki sosyal refahı önemli ölçüde artıracaktır" diye konuştu.

OSB'nin yalnızca bugünün değil, geleceğin de güçlü ve dirençli Manavgat ekonomisinin temel taşlarından biri olacağını dile getiren Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manavgat OSB'yi tam anlamıyla hayata geçirmek, üretim gücümüzü artırmak ve ekonomimizi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya; MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, ASAT Etüt Plan Daire Başkanı Levent Hansu, ASAT Manavgat Şube Müdürü Ali Duran ve Manavgat OSB Danışmanı Yüksek Şehir Plancısı Dr. Oytun Eylem Doğmuş ile Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manavgat OSB Ekonomiye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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