Manavgat'ta Zeytin Festivali Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manavgat'ta Zeytin Festivali Başladı

Manavgat\'ta Zeytin Festivali Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilk kez düzenlenen zeytin festivali renkli etkinliklerle kutlandı.

02.11.2024 13:16
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Antalya'da ilk kez düzenlenen "Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Manavgat Ziraat Odasının katkılarıyla düzenlenen festivalde kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde zeytin dolu sepetler ve zeytin dallarından yapılan taçlarla renkli görüntü oluşturdu.

Saraçlı Mahallesi'nde zeytin üreticisi kadınlar, geleneksel taş sıkma yöntemiyle antik çağdan kalma taş yataklarda soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yaptı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, konuşmasında, ülkenin ve dünyanın barış ve sevgiye ihtiyacı olduğunu, zeytinin de barışı temsil ettiğini belirtti.

İlçenin 11 çeşit zeytin türüne ev sahipliği yaptığını kaydeden Kara, "Manavgat kalamata, memecik, Ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, Girit, Gemlik ve Antalya bölgesine özgü coğrafi işareti alınmış tavşan yüreği zeytinleriyle dikkati çekiyor. Bunların yanı sıra yalnızca Manavgat'a ait olan beylik zeytini bulunuyor. Beylik zeytini iri taneli ve dolgun yapısıyla hem sofralık zeytin hem de zeytinyağı üretiminde tercih ediliyor." diye konuştu.

Beylik zeytininden elde edilen zeytinyağın kalite ve aromatik özelliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Kara, beylik zeytininin coğrafi işaret alması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Organizasyonda uzman akademisyenler tarafından "Zeytin ve Zeytinyağında Kalite", "Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Pazarlama" ile "Zeytinyağının Gastronomideki Yeri ve Önemi" başlıklı oturum ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Manavgat'ta Zeytin Festivali Başladı - Son Dakika

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