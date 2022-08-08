MATSO'da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

MATSO'da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi

08.08.2022 15:51
MATSO'da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (Meybem) A.Ş. işbirliğinde Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yeterlilik Belgesi Sınavı düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (Meybem) A.Ş. işbirliğinde Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yeterlilik Belgesi Sınavı düzenlendi.

MATSO Toplantı Salonunda gerçekleşen yazılı sınavın ardından uygulamalı sınava geçildi. Satış veya kiralamaya konu gayrimenkulün alım-satım-kiralama prosedürlerinin bilinmesi, uygulaması ve uygulandığının kontrol edilmesinin ölçüldüğü yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılan sınavda başarılı olanlar Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.

"Sektörde kalite ve denetimi artırıyor"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, düzenlenen sınavın katılımcılarına sınavda başarılar dileyerek mesleki yeterlilik belgesinin önemine değindi. Emlak Danışmanlığının mesleğinde eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından yürütülmesinin sektörde kaliteyi artırdığına ve denetim sağladığına vurgu yapan Başkan Güngör, "Bu belge taşınmaz ticareti ile ilgili işletmelerde çalışan kişilerin bu işi yapmaya yetkili ve yeterli kişiler olup olmadığını göstermektedir. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yeterlilik Belgesi zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Merdiven altı güzellik salonlarına dikkat Merdiven altı güzellik salonlarına dikkat
Kaynak: İHA

Manavgat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MATSO'da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: MATSO'da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement