Mandalina çiftçinin yüzünü güldürüyor

Hasadına başlanan mandalinanın bahçede kilogramı 4-6 lira arasında satılıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Vatandaşlar 8-10 liraya mandalina yiyecek"

"Yurt dışından talep çok"

ADANA - Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana'da mandalina hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise 240 bin dönüm alanda üretimi yapılan ancak 20 Mart'taki soğuk hava nedeniyle ağaçlar zarar gördüğü için mandalinada rekolte bu sene düşük bekleniyor. Yüreğir ilçesinde yetişen Eary-N, Okitsu ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalar Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere Irak, Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 6 lira arasında değişiyor.

"Yurt dışından talep çok"

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Havaların çok soğuk ve sert geçmesi nedeniyle mandalina hasadı gecikmeli başladı. 30 Eylül'de mandalina kesimine izin verildi. 6 Ekim'de de ihracat başladı. Genelde şuanda erkenci mandalina hasadı yapılmakta. Yurt dışına istek çok ve bütün ülkelere ürün gönderilmekte. Ancak 20 Mart'ta yaşanan don nedeniyle erkenci olmayan ürünlerde meyve eksikliği var" diye konuştu.

"Üründe eksiklikler var"

Çiftçinin fiyatlardan dolayı yüzünün güldüğünü aktaran Doğan, "Şuanda fiyatlar 5 lira ve üzerinde satılıyor. Çiftçi memnun. Hasat devam ediyor ve bir sıkıntı yok. İlk etapta 4 liraya satıldı mandalina ama şuanda kalitesine göre 6 liraya kadar fiyat çıkmakta. Aslında 5-6 liraya satıldığında çiftçi çok fazla para kazanamıyor. Yaşanan don nedeniyle verim düşük. 6 liraya satıldığında çiftçinin eline az para geçecek. Portakal ve limonda fiyatlar 8- 10 lirayı buldu ama meyvelerde ürün eksikliği var" ifadelerini kullandı.

Fiyatların çok fazla düşmeyeceğini söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Fiyatlar bahçede 4 ile 6 lira arasında satıldığında vatandaşlarda 8-10 liraya satın alacak. Bu fiyatlar normal, çok yüksek değil" dedi.