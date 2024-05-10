Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Ekmek Projesi İçin Çerkezköy'e Teknik Gezi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Ekmek Projesi İçin Çerkezköy'e Teknik Gezi Gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Ekmek Projesi İçin Çerkezköy\'e Teknik Gezi Gerçekleştirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Halk Ekmek Projesi için Çerkezköy Belediyesi'nin halk ekmek fabrikasına teknik gezi düzenledi. Başkan Zeyrek, ucuz ekmekle vatandaşları buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

10.05.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Manisalılara verdiği sözleri bir bir yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Halk Ekmek Projesi için kolları sıvadı. Başkan Zeyrek, bu kapsamda Çerkezköy Belediyesinin halk ekmek fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek; Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ve beraberindeki heyetle birlikte Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti. Manisa'da vatandaşları ucuz ekmekle buluşturmak istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Özgen Nama, sizlerin Çerkezköy'de modern bir Halk Ekmek fabrikası kurduğunuzu söyledi. Biz de hem Çerkezköy Halk Ekmek fabrikanızı görmek hem de sizden fabrikanın kurulum süreci hakkında bilgi almak için ziyarette bulunmak istedik" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Akay'dan halk ekmek sunumu

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Halk Ekmek A.Ş. ile ilgili kısa bir sunum yaptı. İlk olarak İstanbul ve Eskişehir'de Halk Ekmek tesislerine inceleme ziyaretlerinde bulunduklarını kaydeden Başkan Akay, "Sağlıklı, kaliteli ve ucuz ekmek üretmek hedefiyle yola çıkılan halk ekmek fırınımızın gerekli Ar-Ge çalışmaları yaptıktan sonra toplam inşaat alanı 2 bin 560 metrekare olan ekmek üretim tesisimizin yer seçimini yaptık. Proje aşamasında İstanbul Halk Ekmek ve Eskişehir Halk Ekmek tesislerinde incelemeler gerçekleştirdik. Proje çalışmalarımız neticesinde 100-120 bin ekmek üretim kapasiteli 2 adet yarı otomatik tünel fırın koyulabilecek, yan ürünler üretilebilecek bir tesisin projesini ortaya çıkardık" dedi.

Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunuldu

Halk Ekmek fabrikasının ihalesinin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapıldığını belirten Başkan Akay, "Bugün 2 vardiyada 42 personelle, günlük 38 bin adet ekmek üreterek kentimiz genelinde 15 farklı noktada tasarımı tamamen Belediyemize ait olan Halk Ekmek büfelerimizde vatandaşlarımızı ucuz ve sağlıklı ekmek ile buluşturmaya devam ediyoruz. İhtiyaç halinde Halk Ekmek fabrikamızda, günlük 50 bin adet ekmek üretimi yapabilecek konumdayız." Başkan Akay'ın konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve beraberindekiler, Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Halk Ekmek Projesi İçin Çerkezköy'e Teknik Gezi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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