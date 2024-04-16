Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Konuklarını tek tek selamlayarak karşılayan Başkan Zeyrek'e başarılar dileyen MTSO Başkanı Yılmaz, çiçek ve hediye takdim etti. Yılmaz, "Manisa'mız için çok iyi şeyler yapılacağından şüphemiz yok. İki kurum arasında ne gerekiyorsa, yapılacak çok iş olduğunu biliyorum. Manisa, hem tarımın hem sanayinin başkenti. Manisa, Eskişehir gibi Türkiye'de ve Avrupa'da kendini ispatlama noktasında siz ve ekibinizle beraber büyük bir şans yakalayacak. Paydaşlar noktasında biz her zaman yanınızdayız" dedi.
"Özenilen bir Manisa istiyorum"
Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de "Ben Allah kısmet ederse, 5 yıl boyunca çok güzel bir belediye başkanlığı yapacağım. Adil, eşit, ulaşılabilir, şeffaf bir belediye başkanlığı yapacağım. Ben bu görevimi sona erdirdikten sonra çoluğuma çocuğuma bu şehirde yaptıklarımı anlatarak yaşlanmak istiyorum ve yaptığım her eserle de gurur duymak istiyorum. Benim en büyük hayallerim ve hedeflerim arasında bunlar var. Çok heyecanlı ve çok sabırsızım. Bir an önce sahaya inip, hayal ettiğimiz şehri tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Ben artık başka şehirlere gidip özenmek değil, özenilen bir Manisa olsun istiyorum" diye konuştu. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı - Son Dakika
Antalya'da domates üretimi yapan ihracatçılar, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle ihracat kaybını Doğu Avrupa ülkeleriyle kapatmaya çalışıyor. İhracatın yüzde 90'ını Ukrayna'ya yapan Antalya, savaşın etkisiyle pazardaki satış oranının yüzde 70 düştüğünü belirtiyor. Üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ulaşım sorunları da ihracatçıların karşılaştığı diğer sorunlar arasında yer alıyor.
Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor. Gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik anlamında iş gücü eksikliğine yol açıyor. Muş'un besicilik geleneğini sürdürmek ve sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun etkili bir şekilde ele alınması gerektiği belirtiliyor.
Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi.
Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir.
TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zimbabve'de tarım sektöründe mesleki ve teknik eğitime destek amacıyla çeşitli tarım ekipmanları temin ediyor. TİKA'nın sağladığı yer fıstığı ayıklama ve mısır taneleme makineleri, Zimbabveli gençlerin mesleki eğitimlerine katkı sağlamak için kullanılacak. Proje, Zimbabve'nin tarıma elverişli topraklarında gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.
31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'den Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik seçimden önce Alanya halkına verdiği sözü tuttu ve Alanya Belediyesi'nin mevcut alacak ve borç listesini kamuoyuyla paylaştı. Belediye binasına da asılan listeye göre belediyenin 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 TL borcu dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğ tasarısının ardından KDV oranlarında artış olmadığını belirtti. Lokanta ve kafelerdeki yiyecek ve içeceklerdeki KDV oranı ise yüzde 8'den yüzde 10'a, yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkartılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?