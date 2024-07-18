Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilkokullarda üzüm dağıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilkokullarda üzüm dağıtacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilkokullarda üzüm dağıtacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, üzümün katma değerinin artması için 14 büyükşehire yönelik projelerinin olduğunu belirterek, proje kapsamında 25 gramlık paket halindeki üzümleri 14 büyükşehirin ilkokullarında dağıtabileceklerini söyledi.

18.07.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, üzümün katma değerinin artması için 14 büyükşehire yönelik projelerinin olduğunu belirterek, proje kapsamında 25 gramlık paket halindeki üzümleri 14 büyükşehirin ilkokullarında dağıtabileceklerini söyledi.

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen, Genel Müdür Hasan Özer Orhan, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcıları ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e ziyarette bulundu. Manisa tarımının görüşüldüğü ziyarette, üreticinin kalkınması için yapılabilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Zeyrek, ziyarette Manisa'nın simgesi olan üzümün katma değerinin artması için 14 büyükşehire yönelik projelerinin olduğunu söyledi. 25 gramlık paket halindeki üzümleri proje kapsamında ilkokullarda dağıtabileceklerini belirten Başkan Zeyrek, Okul Üzümü Projesi'ni İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün büyükşehirlere de taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Projenin genişlemesiyle birlikte hem üreticinin hem de TARİŞ'in kazanacağına vurgu yapan Başkan Zeyrek, üzümü yeni pazarlara taşımaları durumunda hem TARİŞ'in hem de üreticinin ayakta durmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Şen ise, "Artık üzümü ham maddeden kurtarmamız lazım. Bizim mamul tarafına geçmemiz gerekiyor. Biz bunu oluşturabilirsek çiftçi de kurum da ayakta kalacak" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilkokullarda üzüm dağıtacak - Son Dakika

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