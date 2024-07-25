Manisa CBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Firmalarını Ödüllendirdi

Ekonomi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ekosistemine katkı sunan firmaları düzenlediği törenle ödüllendirdi.

Manisa CBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi tarafından Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ekosistemine katkı sunan firmalar için "İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri Töreni" düzenledi. Özel bir otelde düzenlenen törende Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa TEKNOKENT Müdürü Prof. Dr. Osman Çulha, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, İŞKUR Müdürü Günseli Tufan, SGK İl Müdürü Buket İnce, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa KOSGEB İl Müdürü Oğuz Kılınç, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faik Gürocak ve firma temsilcileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TEKNOKENT Müdürü Prof. Dr. Osman Çulha, "2012 yılında kurulan ama 2017 yılında ilk defa alarak faaliyete geçen 7 yılını doldurmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Artık olgunluk seviyesine geldik ve çok daha bilgi ekonomisine dayalı olan döneme doğru giriyoruz. Bu kapsamda 2012 yılından itibaren 111 bin metrekarelik alanda Teknoloji Geliştirme Bölgesi faaliyet gösteriyor ama kapalı alanda 5 bin metrekarelik yerde işletmelerimiz faaliyetini sürdürmekteler. Biz personelimizi de önemsiyoruz. Şirketlerimizin toplamda geçen yıl itibariyle 915 AR-GE personeli yer almış. ve bunların içerisinde 50'si yazılım ve bilişim personeli olarak görev alıyor. Kadın istihdamı bizim için çok önemli. Yüzde 80'deyiz ve her yıl artış gösteriyor. 326 tane proje ARGE ve tasarım yazılım projesi gerçekleştiriliyor. 100 tanesi bu dönem tamamlandı ve bu projelerden 48 tane yeni ürün piyasaya çıktı. Teknokent'ten çıkan ve yeni ürün olarak sisteme giren ürünlerden bahsediyoruz. Bunlar bölgemizdeki şiddetlerimizin ürettiği bilgiler. Bu proje bilgilerine ilaveten ihracat yapıyor işletmelerimiz. Toplamda 2,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. ve bunların çoğunluğu AR-GE faaliyeti, AR-GE dışı faaliyet olarak tariflediğimizde yarı yarıya bir oranı sunduk bulunmakta" dedi.

AR-GE gelirleriyle bilgili bilgiler veren Çulha, "Tamamlanan projelerle ilgili işletmelerimiz bunlar sizlerin girmiş olduğu verilerden elde ettiğimiz ve bakanlığa sunduğumuz performans olarak da bizlerin teknoloji geliştirme yönetim şirketinin birer performans endeksi. Satışlarımız 600 milyonluk bir satışımız var. Bunların 375'i AR-GE geliri ve AR-GE dışı gelirler. Burada AR-GE'yi fonladığımız ve firma erişim noktasında iyi noktada olduğumuzu gösteren bir diğer kriter. Bunların yanında giderlerimiz olmuş. 200 milyona yakın AR-GE giderimiz olmuş. Yıl bazlı istatistiki olarak takip edip sizlere ve diğer paydaşlarımıza eksik olan yerlerde ödevler yönlendireceğiz. Bilginin ticarileşmesini ve inovasyonunu bununla birlikte teknoloji geliştirmeyi etkileşim ve iş birliğiyle yapmayı istiyoruz. O yüzden AR-GE merkezleri ve teknoloji gelişme bölge şirketlerimizi burada bir araya getirdik. Artık bir araya getirme rolümüzün ötesinde bu işbirliğinden somut çıktılar elde etmeyi, bir sonraki yılki toplantıda törende somut proje ve iş birliklerini burada yansıtmayı istiyoruz. Sizlerin faaliyet döneminde girmiş olduğu bilgileri baz alarak sıralamaları oluşturduk. Teknoloji gelişme ve şirketlerimize de benzer bir durum gerçekleştirdik. Dönem raporunu zamanında gönderen faaliyet raporlarını zamanında sunan, verilerini eksiksiz giren işletmelerimiz arasından değerlendirmemizi yaptığımızda girişimcilikten iş birliğine kadar 7 farklı kategoride ödüllerimizi ve kazananları belirledik" ifadelerini kullandı.

"AR-GE ve inovasyon konularında çalışmaya gayret ediyoruz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak ülkeye en çok katkı sağlayacak çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Bizler Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 32 yılını tamamlamış 15 fakülte, 16'ncı fakültemiz resmi gazetede yayınlanmak üzere, 15 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 32 araştırma ve uygulama merkeziyle başlangıçta Manisa olmak üzere tüm ülkeye hizmet veren büyük bir kurumuz. 47 binin üzerinde öğrencimiz, 4 bin 500'ün üzerinde akademik artı idari çalışanımız var. Dolayısıyla oldukça kalabalık bir kurumdur. Oldukça büyük bir grubumuz ve Manisa'nın tamamına yayılmış durumda hizmet ediyoruz. Tüm akademik çalışanlarımızla ve idari personelimizle ülkemizin özellikle teknoloji AR-GE ve inovasyon konularında çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu konularda yapılacak her gelişme sadece ülke ekonomisine bir katkı sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda toplumun refahının yükselmesine de ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır. İşte o yüzden bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle mezun ettiğimiz öğrencilerimizin sektördeki boşluğu dolduracak nitelikte olmasını önemsiyoruz. Bu noktada üniversite olarak farklı iş birlikleri gerçekleştirerek üniversitemizin altyapısını güçlendirip daha donanımlı öğrenciler yönetmeye çalışıyoruz. İşte bu noktada özellikle organize sanayi bölgemizle, tüm sanayicilerimizle AR-GE ve inovasyon merkezlerimizle birlikte çalışmalar yürüterek, çeşitli işbirlikleri yaparak bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Biz TEKNOKENT olarak firmalarımıza yazılımdan inovasyon desteğine çok farklı alanlarda destek veriyoruz. Bu gelen projelerimizi destekleyerek daha güzel çıktıların elde edilmesine imkan sağlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından firma temsilcilerine ödülleri verildi. - MANİSA