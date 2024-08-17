Manisa\'da 2 gölete 20 bin sazan yavrusu bırakıldı

Ekonomi

Manisa'nın Selendi ilçesindeki 2 gölete 20 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Selendi İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerince Adana Seyhan Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisinden temin edilen 20 bin adet sazan yavrusu Havaoğlu Göleti ve Ayanlar Göletine bırakıldı. Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sazan balığının üreme boyunun 40 santimetre olduğunu ve bu boydan küçük balıkların avlanmaması gerektiğini vurguladı. - MANİSA