Manisa\'da Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanı Tanıtıldı

Ekonomi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 250 dönüm alandan oluşan Aydınlar Sanayi Bölgesi alanı tanımsal lansmanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa TSO öncülüğünde yeni bir sanayi alanına kavuşuyor. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki bin 250 dönüm alanda 190 parselden oluşması hedeflenen Aydınlar Sanayi Bölgesi alanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odalarının aslı görevinin bulundukları alanda sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, Teknokent'ler, Teknoparklar ve muadil işletmeleri üyelerin hak ve menfaatleriyle beraber ülke menfaatleri doğrultusunda açıp faaliyete geçirmek olduğunu kaydeti. Yılmaz, "Odamız 1963 yılında kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi bugün sanayici arkadaşlarımız tarafından Avrupa'nın ve dünyanın en iyi OSB'lerinden biri konumunda. Diğer bir olay Manisa'daki bölgeler arası, ilçeler arasındaki sıkıntının giderilmesi noktasında yine Manisa Ticaret ve Sanayisi öncülüğünde Demirci bölgemizdeki kurulan organize sanayi bölgemiz. Maalesef Manisa'daki sanayici dostlarımızın alt katmanlarında, tedarikçilerin üretim noktalarında taşıması gereken teknik asgari özellikleri itibariyle sitelerin olmayışı çok büyük bir eksiklik. Bu noktada odamızın çalışmaları kamusal alanda var. Şimdi bilindiği üzere bir kamusal gücü kullanılarak yapılan sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve üst segment alanlar var. Bir de müteşebbislerin kendi öz sermayesiyle özel olarak kurdukları organize sanayi bölgeleri, organize sanayi siteleri ve bir üst segment sanayi bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Manisa'ya kazandırılmalı"

Lansmanı yapılan Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanının Manisa'ya kazandırılması gereken bir yer olduğunu ifade eden MTSO Başkanı Yılmaz, "Manisa'da maalesef bir istemezik grubu var. Yani Manisa'da ister hükümet yatırım yapsın, ister özel sektör yatırım yapsın bir kesim var, hiçbir şey istemiyor. Her şeye karşı ama bunun karşılığında da neden istemedikleriyle ilgili bir mantıklı gerekçe ortaya koyamıyor. Ayrıca madenciliğin olduğu bölge aslında burası 1963'te hayata geçmiş kum ocağı vardı. Daha sonra Sancaklı İğdecik Belediye döneminde burasının büyük bir bölümü imar çalışma alanının içine girmiş. ve bu süreçte kendilerinin olan yeri, farklı bir şekilde burayı almaya çalıştılar. O süreçte tanıştık biz Aydınlar Madenciliğin sahipleriyle, genel müdürüyle. Manisa'ya kazandırılması gereken bir noktada lokasyon olarak mükemmel bir yer. ve bu çalışmanın ben öncelikle Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize ve kendi işletmelerini daha sağlıklı bir ortamda üretim noktasına taşıması gereken arkadaşlarımıza faydalı olacağı düşüncesini taşıyorum" diye konuştu.

"Alan, tarım için ciddi manada uygun olmayan bir zemine sahip"

Sanayi bölgesiyle ilgili bir sunum gerçekleştiren Aydınlar Madencilik Genel Müdürü Dr. İsmail Tazegül, verdiği destekten dolayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a teşekkür ederek, bölgenin yaklaşık dört beş ayrı şirketin bulunduğu kum üretimi yapılan bir alan olduğunu söyledi. Tazegül, "Manisa'mız bir tarım kenti. Burada tarımın yoğun olarak yaşandığı bir ildeyiz. Ama aynı zamanda da örnek bir organize sanayi bölgesine sahip bir iliz. Türkiye'de planlı, düzgün işleyen organize sanayi bölgeleri arasında sayılı yerlerden birisi Manisa. Şimdi bu alan tabii büyüyor, genişliyor. Genişledikçe de yeni alanlara ihtiyacımız oluyor. Tartışmamız hep şu, işte tarım alanlarının biz neden sanayiyi açıyoruz diye. İşte burası bu yüzden farklı. Çünkü bu alan 1967 yılından beri madene alınmış, zemin zaten yaklaşık yarım metre, kırk santim civarında kumla kaplı bir alan. Tarım için ciddi manada uygun olmayan bir zemin. Dolaysıyla da burada zaten ve ruhsatları bağlamında burada zaten madencilik faaliyeti yapılmış. Maden rezervi bittikten sonra buranın sahaya kazandırılması gerekiyor. Tarıma mı kazandıracağız, sanayiye mi kazandıracağız? tartışması yapılırken Ege Üniversitesi'nde bir heyet bir çalışma yapıyor ve buranın artık ciddi manada tarımsal yapısını yitirdiğini gösteriyor. ve bu bir çökelti alanı olan yani madencilik faaliyeti sonucunda bir çökelti alanı olan alanı sanayi alanı olarak planlanması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla şimdi bizim buradaki amacımız genellikle böyle taş ocağı gibi kullanılan alanların belli bir süre sonra sanayiye kazandırılması hem bizim yeni alanları, yani tarımsal verimli alanları, sanayi amaçlı kullanmamızın önüne geçiyor. Hem de şehrin çökerti alanlarını ciddi manada daha katma değerli bir alana çevirmiş oluyoruz" dedi.

Toplantı, soru cevap şeklinde sona erdi. - MANİSA