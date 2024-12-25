Manisa'da Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanı Tanıtıldı

Manisa\'da Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanı Tanıtıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Aydınlar Sanayi Bölgesi alanının lansmanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldı. Bölgenin sanayi potansiyeli ve tarıma uygunluk durumu gündeme getirildi.

25.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 250 dönüm alandan oluşan Aydınlar Sanayi Bölgesi alanı tanımsal lansmanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa TSO öncülüğünde yeni bir sanayi alanına kavuşuyor. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki bin 250 dönüm alanda 190 parselden oluşması hedeflenen Aydınlar Sanayi Bölgesi alanı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odalarının aslı görevinin bulundukları alanda sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, Teknokent'ler, Teknoparklar ve muadil işletmeleri üyelerin hak ve menfaatleriyle beraber ülke menfaatleri doğrultusunda açıp faaliyete geçirmek olduğunu kaydeti. Yılmaz, "Odamız 1963 yılında kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi bugün sanayici arkadaşlarımız tarafından Avrupa'nın ve dünyanın en iyi OSB'lerinden biri konumunda. Diğer bir olay Manisa'daki bölgeler arası, ilçeler arasındaki sıkıntının giderilmesi noktasında yine Manisa Ticaret ve Sanayisi öncülüğünde Demirci bölgemizdeki kurulan organize sanayi bölgemiz. Maalesef Manisa'daki sanayici dostlarımızın alt katmanlarında, tedarikçilerin üretim noktalarında taşıması gereken teknik asgari özellikleri itibariyle sitelerin olmayışı çok büyük bir eksiklik. Bu noktada odamızın çalışmaları kamusal alanda var. Şimdi bilindiği üzere bir kamusal gücü kullanılarak yapılan sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve üst segment alanlar var. Bir de müteşebbislerin kendi öz sermayesiyle özel olarak kurdukları organize sanayi bölgeleri, organize sanayi siteleri ve bir üst segment sanayi bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Manisa'ya kazandırılmalı"

Lansmanı yapılan Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanının Manisa'ya kazandırılması gereken bir yer olduğunu ifade eden MTSO Başkanı Yılmaz, "Manisa'da maalesef bir istemezik grubu var. Yani Manisa'da ister hükümet yatırım yapsın, ister özel sektör yatırım yapsın bir kesim var, hiçbir şey istemiyor. Her şeye karşı ama bunun karşılığında da neden istemedikleriyle ilgili bir mantıklı gerekçe ortaya koyamıyor. Ayrıca madenciliğin olduğu bölge aslında burası 1963'te hayata geçmiş kum ocağı vardı. Daha sonra Sancaklı İğdecik Belediye döneminde burasının büyük bir bölümü imar çalışma alanının içine girmiş. ve bu süreçte kendilerinin olan yeri, farklı bir şekilde burayı almaya çalıştılar. O süreçte tanıştık biz Aydınlar Madenciliğin sahipleriyle, genel müdürüyle. Manisa'ya kazandırılması gereken bir noktada lokasyon olarak mükemmel bir yer. ve bu çalışmanın ben öncelikle Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize ve kendi işletmelerini daha sağlıklı bir ortamda üretim noktasına taşıması gereken arkadaşlarımıza faydalı olacağı düşüncesini taşıyorum" diye konuştu.

"Alan, tarım için ciddi manada uygun olmayan bir zemine sahip"

Sanayi bölgesiyle ilgili bir sunum gerçekleştiren Aydınlar Madencilik Genel Müdürü Dr. İsmail Tazegül, verdiği destekten dolayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'a teşekkür ederek, bölgenin yaklaşık dört beş ayrı şirketin bulunduğu kum üretimi yapılan bir alan olduğunu söyledi. Tazegül, "Manisa'mız bir tarım kenti. Burada tarımın yoğun olarak yaşandığı bir ildeyiz. Ama aynı zamanda da örnek bir organize sanayi bölgesine sahip bir iliz. Türkiye'de planlı, düzgün işleyen organize sanayi bölgeleri arasında sayılı yerlerden birisi Manisa. Şimdi bu alan tabii büyüyor, genişliyor. Genişledikçe de yeni alanlara ihtiyacımız oluyor. Tartışmamız hep şu, işte tarım alanlarının biz neden sanayiyi açıyoruz diye. İşte burası bu yüzden farklı. Çünkü bu alan 1967 yılından beri madene alınmış, zemin zaten yaklaşık yarım metre, kırk santim civarında kumla kaplı bir alan. Tarım için ciddi manada uygun olmayan bir zemin. Dolaysıyla da burada zaten ve ruhsatları bağlamında burada zaten madencilik faaliyeti yapılmış. Maden rezervi bittikten sonra buranın sahaya kazandırılması gerekiyor. Tarıma mı kazandıracağız, sanayiye mi kazandıracağız? tartışması yapılırken Ege Üniversitesi'nde bir heyet bir çalışma yapıyor ve buranın artık ciddi manada tarımsal yapısını yitirdiğini gösteriyor. ve bu bir çökelti alanı olan yani madencilik faaliyeti sonucunda bir çökelti alanı olan alanı sanayi alanı olarak planlanması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla şimdi bizim buradaki amacımız genellikle böyle taş ocağı gibi kullanılan alanların belli bir süre sonra sanayiye kazandırılması hem bizim yeni alanları, yani tarımsal verimli alanları, sanayi amaçlı kullanmamızın önüne geçiyor. Hem de şehrin çökerti alanlarını ciddi manada daha katma değerli bir alana çevirmiş oluyoruz" dedi.

Toplantı, soru cevap şeklinde sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Şehzadeler, Aydınlar, Ekonomi, manisa, Çevre, Emlak, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
20:47 Eric Trump da paylaştı Bir ülke alarma geçti Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:40:50. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Aydınlar Sanayi Bölgesi Alanı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.