Manisa'da Hemzemin Geçit Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Hemzemin Geçit Projesi 2025'te Başlıyor

Manisa\'da Hemzemin Geçit Projesi 2025\'te Başlıyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, UKOME onayıyla planlanan hemzemin geçidin yapımına 24 Nisan 2025'te başlanacak. Ulaşımda yaşanan sıkıntılar, yeni geçit ile birlikte azalacak.

22.04.2025 11:40  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir süre önce UKOME tarafından açılması planlanan hemzemin geçit ile ilgili beklenen adım sonunda atılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından daha önce onaylanan ancak ilgili idare olan Manisa OSB tarafından hayata geçirilmeyen hemzemin geçit projesi, 24 Nisan 2025 tarihinde Muradiye OSB tarafından yapımına başlanacak. Bölgede açılacak olan hemzenin geçit, bölge halkı ve sanayi çalışanları için de önemli bir dönüm noktası olacak.

Günlük trafik yoğunluğu ve geçiş güzergahlarının yetersizliği nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanan bölgede sanayi çalışanları ve bölge halkı, zaman zaman uzun trafik kuyrukları ve güvenlik riski taşıyan geçiş noktalarından dolayı zor anlar yaşıyordu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde OSB'ye giriş-çıkış yapan araçlar, trafikte ciddi tıkanıklıklara sebep oluyordu.

Geçtiğimiz yıllarda UKOME tarafından onaylanan geçit planının uygulanmaması, trafik problemlerinin daha da derinleşmesine yol açtı. Bölge sakinleri, zaman zaman can ve mal kaybı riski taşıyan kazalar atlatırken, büyük zorluklarla karşılaşılması üzerine Muradiye OSB, bu sıkıntıları sona erdirmek için UKOME'nin 27.01.2023 tarihinde aldığı karar ve 21.02.2025 tarihli yazısı gereğince, 24 Nisan 2025 tarihinde bölgede hemzemin geçit açma çalışmasını yürütecek.

Hemzemin geçidin sağlayacağı avantajlar

Açılacak hemzemin geçit, bölgedeki trafik akışını düzenleyecek ve halkın daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasına imkan tanıyacak. Geçit sayesinde, özellikle OSB çalışanları güvenli bir şekilde işyerlerine gidebilecek ve hem yayalar hem de sürücüler için potansiyel tehlikeler en aza indirilecek.

Hemzemin geçidin açılması, yalnızca sanayi çalışanları için değil, bölge halkı için de önemli bir rahatlama anlamına gelecek. Yeni düzenleme, bölgedeki trafik kazalarının azalmasını, sağlarken, bölge halkı, bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ve yeni geçidin trafik güvenliğini sağlayacağını ifade etti. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, trafik, manisa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Hemzemin Geçit Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:58:00. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Hemzemin Geçit Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement