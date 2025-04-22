Manisa\'da Hemzemin Geçit Projesi 2025\'te Başlıyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir süre önce UKOME tarafından açılması planlanan hemzemin geçit ile ilgili beklenen adım sonunda atılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından daha önce onaylanan ancak ilgili idare olan Manisa OSB tarafından hayata geçirilmeyen hemzemin geçit projesi, 24 Nisan 2025 tarihinde Muradiye OSB tarafından yapımına başlanacak. Bölgede açılacak olan hemzenin geçit, bölge halkı ve sanayi çalışanları için de önemli bir dönüm noktası olacak.

Günlük trafik yoğunluğu ve geçiş güzergahlarının yetersizliği nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanan bölgede sanayi çalışanları ve bölge halkı, zaman zaman uzun trafik kuyrukları ve güvenlik riski taşıyan geçiş noktalarından dolayı zor anlar yaşıyordu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde OSB'ye giriş-çıkış yapan araçlar, trafikte ciddi tıkanıklıklara sebep oluyordu.

Geçtiğimiz yıllarda UKOME tarafından onaylanan geçit planının uygulanmaması, trafik problemlerinin daha da derinleşmesine yol açtı. Bölge sakinleri, zaman zaman can ve mal kaybı riski taşıyan kazalar atlatırken, büyük zorluklarla karşılaşılması üzerine Muradiye OSB, bu sıkıntıları sona erdirmek için UKOME'nin 27.01.2023 tarihinde aldığı karar ve 21.02.2025 tarihli yazısı gereğince, 24 Nisan 2025 tarihinde bölgede hemzemin geçit açma çalışmasını yürütecek.

Hemzemin geçidin sağlayacağı avantajlar

Açılacak hemzemin geçit, bölgedeki trafik akışını düzenleyecek ve halkın daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasına imkan tanıyacak. Geçit sayesinde, özellikle OSB çalışanları güvenli bir şekilde işyerlerine gidebilecek ve hem yayalar hem de sürücüler için potansiyel tehlikeler en aza indirilecek.

Hemzemin geçidin açılması, yalnızca sanayi çalışanları için değil, bölge halkı için de önemli bir rahatlama anlamına gelecek. Yeni düzenleme, bölgedeki trafik kazalarının azalmasını, sağlarken, bölge halkı, bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ve yeni geçidin trafik güvenliğini sağlayacağını ifade etti. - MANİSA