Manisa\'da İstihdam ve SGK Bilgilendirme Toplantısı

Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde üye işletmelerin sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında güncel bilgilere sahip olması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürlüğü ve Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi.

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile Manisa İl Müdürlüğü ve Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde işverenler ve çalışanlara istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Manisa Ticaret Borsası'na üye işletmelerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları sorunlar, güncel uygulamalar ve kanunlaşan teşvikler hakkında bilgi edinilmesi, mesleki eğitim kursları, İş başı eğitim programları, KİPAP, sigorta prim teşvikleri kapsamında sağlanan destekler, yabancı istihdamında çalışma izni yükümlülükleri ve başvuru şekli, yeni istihdamda ücret ve asgari ücret desteği gibi birçok konularda bilgi verildi.

Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Borsa olarak gerçekleştireceğimiz bu ve benzeri iş birliği projeleri ile Manisa'nın nitelikli iş gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu toplantının, işverenlerimiz ve sektör temsilcilerimiz için bilgi alışverişi yapma, İŞKUR ve SGK'nın sunduğu hizmetler hakkında daha kapsamlı bilgi edinme fırsatı sunduğuna inanıyoruz" dedi. - MANİSA