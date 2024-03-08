Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği Sağladı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Kadın Kooperatiflerimize ve Mahallelerimize Makine ve Ekipman Desteği" projesiyle çiftçilere ve kadın kooperatiflerine dev bir destek daha sağladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kadın kooperatiflerine ve çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere mahalle muhtarlıklarına makine ve ekipmanları teslim edildi. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları, kadın kooperatiflerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Manisa İl Tarım Müdürü Metin Öztürk bir konuşma yaparak üreticiye yapılan destekler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ederek, 2024 yılı içinde de verilen desteğinde bütçe bazında artarak devam etmesi talebinde bulundu.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, törende yaptığı konuşmasında kadınlar gününü kutlayarak başladı. Başkan Ergün, "Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabi ki, 1 gün değil, her gün kadınların günü. Öncelikle tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

"Destekte bulunacağız"

Kadın Kooperatiflerine desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Ergün, "Kadın kooperatifleri, dernekleri ve sivil toplum örgütleriyle daima omuz omuza çalıştık. Bugün de Manisa'mızda hizmet veren 19 kadın kooperatifine üretim kapasitelerini arttırmak, iş gücünü hafifletmek ve girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla makine ve ekipman desteği sağlayacağız. Daha önce de, projesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı SOGEP kapsamında başarılı bulunan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' Projesi'yle de kadın kooperatiflerinin üretim merkezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve üretilen ürünlerin alternatif satış kanalları üzerinden piyasaya sunulması hedefiyle 6 adet kadın kooperatiflerine önemli bir destek sağlamıştık" dedi.

Çiftçilere de destekte bulunuldu

Başkan Ergün, kırsal kalkınmanın sağlanması üretimin artması ve ekonomik anlamda üreticilerin canlanması amacıyla desteklere devam ettiklerini belirterek, "Bugün, çiftçilerimizin ihtiyacı olan ancak satın almaları durumunda ekonomik anlamda yük olacak makinelerin 4'üncü parti teslimi için bir aradayız. 2022 yılında 2,5 milyon liralık desteğimizle 17 adet makine ve ekipmanla başlayan desteğimiz; 2023 yılı Ağustos ayında, 3 milyon liralık destekle 58 adet ve Ekim ayında da yaklaşık 2 milyon liralık 69 adet makinenin teslimini yapmıştık. 2022-2023 döneminde 7 milyon lira gibi bir yatırımla toplamda 144 adet tarım makinesini üreticimizin makine parkına kazandırmış olduk. Muhtarlarımızdan ve çiftçilerimizden gelen yoğun talepleri aldık başımızın üstüne dedik. Bu doğrultuda toplamda 173 adet daha makinenin alımını gerçekleştirdik. Bu makinelerin 165'ini mahalle muhtarlıklarımıza; geri kalan 8'ini de Gördes, Köprübaşı, Kula Ziraat Odaları ile Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. 4. Etap makine desteğimizin toplam maliyeti 7 milyon TL'dir. Manisa'mız sınırları içinde bulunan 19 adet kadın kooperatifimize de talepler doğrultusunda 35 farklı cins makine ve ekipman modeli ile toplamda 73 adet makine ve ekipman desteği sağlayacağız. Yapacak olduğumuz bu makine ve ekipman desteğinin toplam maliyeti de 3 milyon TL'dir. Yani sadece bugün, toplamda 10 milyon liralık destek sağlamış oluyoruz" dedi.

"390 makine ve ekipman desteği sağlamış oluyoruz"

Tarımın yoğun olduğu Manisa'da üretim kapasitesinin arttırılması amacında olduklarını belirten Başkan Ergün, "Manisa ilimiz içerisinde tarım ve üretimin olduğu bölgelerde insan gücünden ziyade makine gücünün kullanılması, bu sayede üretim kapasitesinin arttırılması ve üretimde zaman kaybının önüne geçilmesi adına başlattığımız 'Tarım Makineleri Parkı' ve 'Kadın Kooperatiflerine Makine ve Ekipman Desteğ'i' projelerimizle mahalle muhtarlıklarımıza, İlçe Ziraat Odalarımıza ve kadın kooperatiflerimize 390 adet makine ve ekipman desteği sağlamış oluyoruz. Bugüne kadar toplamda makine ve ekipman desteklerimizin miktarı 17 milyon liraya ulaşmış oluyor. Rabbim, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kadınlara ve çiftçilerimize yönelik desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik, esirgemeyeceğiz" dedi.

Kadınlar adına teşekkürlerini iletti

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Kurucu Başkanı Mübeccel Kafkaslı, tören sonrasında yaptığı konuşmasında 19 kadın kooperatifine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kadın kooperatiflerinin stantları gezildi

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kadın kooperatifleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlar gezilerek üretilen ürünler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kadınlara ekipman ve makineleri teslim edildi. Protokol üyeleri daha sonra meydanda yer alan makinelerin mahallelere ve ziraat odalarına teslimlerini gerçekleştirdi. Başkan Ergün, makine ve ekipmanların teslim edileceği mahalle muhtarlıklarını ve ilçe ziraat odaları temsilcileri ile tek tek tokalaşarak makine ve ekipmanlarını teslim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Ergün, dağıtımı yapılan makine ve ekipmanların hayırlı uğurlu olmasını, bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA