Manisa\'da Küçük Sanayi Sitesi Esnafının Yeni Bölgeye Taşınması İçin Çalışmalar Hızlandı

Ekonomi

Manisa'da küçük sanayi sitesi esnafının belirlenecek olan yeni bölgeye taşınması için devam eden çalışmalar, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un girişimleriyle hızlandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un öncülüğünde düzenlenen programda, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Muradiye Organize Sanayi Sitesi Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Manisa Küçük Sanayi Sitesi Karma Kooperatifi, Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası ile Manisa Marangozlar Odası başkan ve üyeleriyle bir araya geldi. Baybatur, kooperatif ve oda başkanlarının sorunlarını dinleyip not aldı. Baybatur, küçük sanayi sitesi esnaflarının çözüme ulaşmayı bekleyen "Karma Küçük Sanayi Sitesi"nde çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Küçük sanayi sitesi esnaflarının çözüme ulaşması için merakla beklediği "Karma Küçük Sanayi Sitesi" çalışmalarında, Manisa'da ilgili kurumların aralıksız çalıştığını belirten Baybatur, "Bu projeyle ilgili geçmişte kurumlarımız arasında iletişim sorunları yaşanmış olabilir. Bunların hepsini geride bırakıp, taşın altına elimizi koyuyoruz. Sanayi sitemizin tamamlanması için, Manisa'da bulunan yerel kurumlarımız çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Bizler de Ankara'da ilgili Bakanlığımızla çalışmalarımızı takip ederek bu işi sonuca ulaştıracak ve esnaflarımıza müjdeye yakın zamanda vereceğiz. Bugün burada kooperatif ve oda başkanlarımızın sorunlarını dinledik ve gerekli notları aldık. İnşallah en kısa zamanda çalışmaları tamamlamış olacağız. Projenin tamamlanması için büyük emek sarf eden, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye, Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık ve tüm kurum yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Baybatur, program sonundan katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi. - MANİSA