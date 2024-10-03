Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Tamamlanıyor

Manisa\'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Tamamlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MOSB işbirliğiyle inşa edilen 3 katlı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nın yapımında sona gelindi. Başkan Ferdi Zeyrek, kavşağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete gireceğini bildirdi.

03.10.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve M OSB işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen 3 katlı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı çalışmalarında sona gelindi. Kavşak tamamlanmasıyla birlikte bölgede geçmiş yıllarda yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldıracak. Açılışla ilgili müjdeyi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "2'nci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de kavşağın yapımını tamamlayacağız ve ilk araç geçişini sağlayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) işbirliğinde hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yapım çalışmaları sürüyor. Manisa kent merkezi, OSB, İzmir ve çevreyolu bağlantısını sağlayacak olan kavşak, bölgede yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldıracak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ile birlikte OSB kavşağında incelemeler yaptı. Başkan Ferdi Zeyrek, Daire Başkanı Yeltin ve teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Zeyrek: "18 bin ton asfalt atıyoruz"

Kavşağın 3 katlı yoldan oluştuğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, çalışmanın bitirilmesi için ekiplerle birlikte çok çalıştıklarını kaydetti. Başkan Zeyrek, "Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 18 bin ton asfalt atıyoruz. Yağmur suyu hatlarımız şu anda bitme aşamasında. Dışarıdan buraya gelen bir dere var. O derenin manevra odasını da gerçekleştireceğiz. İleride sorunlar yaşanmamasını sağlamak bizim buradaki önceliğimiz" dedi.

"Trafiği rahatlatacak"

Kavşağın bölgede yaşanan trafiği rahatlatacağını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Kavşak buradan geçişi rahatlatacak ve trafik akışını sağlayacak. Manisalı tüm hemşerilerime şu müjdeyi vermek istiyorum. 2'nci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de bu kavşağın yapımını tamamlayacağız ve ilk araç geçişini sağlayacağız. Manisa'nın her noktasında hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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