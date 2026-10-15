Manisa'da Şehzadeler ve Soma gençlik merkezlerinde iki Üçüncü Mekan kurulacak - Son Dakika
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Manisa'da Şehzadeler ve Soma gençlik merkezlerinde iki Üçüncü Mekan kurulacak

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Manisa\'da Şehzadeler ve Soma gençlik merkezlerinde iki Üçüncü Mekan kurulacak
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AB destekli MERAVIGLIA projesi kapsamında Manisa'da iki Üçüncü Mekan kurulacak. Gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmayı amaçlayan Şehzadeler Mevlana ve Soma Gençlik Merkezlerindeki alanlarda girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk verilecek.

Manisa Valiliği'nin ortağı olduğu Avrupa Birliği destekli MERAVIGLIA projesi kapsamında, gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmak ve çevre sorunlarını iş fırsatlarına dönüştürmek amacıyla Manisa'da iki "Üçüncü Mekan" kurulacak. Şehzadeler Mevlana Gençlik Merkezi ile Soma Gençlik Merkezinde oluşturulacak ortak çalışma ve eğitim alanlarında girişimci adaylarına eğitim, mentorluk ve birebir destek sunulacak.

Akdeniz'de yeşil girişimciliği desteklemeyi amaçlayan ve Avrupa Birliği Interreg NEXT MED Programı kapsamında finanse edilen MERAVIGLIA projesinin Paydaş Toplantısı, Vali Yardımcısı Fatih Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya kamu kurumları, üniversite, meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çevre sorunları iş fırsatına dönüşecek

Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan, Tunus, İtalya ve Fransa'nın da paydaşları arasında yer aldığı proje, Akdeniz bölgesinde öne çıkan işsizlik ve çevre sorunlarını birlikte ele alıyor. Su, atık, enerji ve doğa gibi alanlardaki yerel ihtiyaçların iş fikirlerine dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında, girişimci adaylarına eğitim, mentorluk ve ortak çalışma alanları sağlanacak.

Proje çerçevesinde her ortak bölgede insanların bir araya gelerek öğrendiği, ürettiği ve fikirlerini paylaştığı "Üçüncü Mekan" adı verilen alanlar oluşturulacak. Bu alanlarda çevre sorunlarının belirlenmesi, sorunlara yönelik iş fikirlerinin geliştirilmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Manisa'da iki merkez kurulacak

Toplantıda, Manisa'nın çevre sorunları ve bu sorunların ortaya çıkarabileceği girişimcilik fırsatları değerlendirildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Şehzadeler Mevlana Gençlik Merkezi ve Soma Gençlik Merkezinde kurulacak iki Üçüncü Mekan tanıtıldı.

Söz konusu merkezlerde girişimci adaylarına eğitim, mentorluk ve birebir destek verilmesinin yanı sıra bölgenin çevresel ihtiyaçlarının belirlenerek iş fikirleriyle eşleştirilmesi hedefleniyor. Merkezlerin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer ülkelerdeki proje ortaklarıyla bağlantı kurması da planlanıyor.

Altı ülkede 12 merkez hedefleniyor

2023 yılında tamamlanan RESMYLE projesinin devamı niteliğindeki MERAVIGLIA kapsamında, önceki projede oluşturulan beş eko-kuluçka merkezinin Üçüncü Mekanlara dönüştürülmesi ve bunlara yedi yeni merkezin eklenmesi planlanıyor.

Altı ülkede toplam 12 Üçüncü Mekan kurulması hedeflenen projede, 800 kişiye yerel eğitim ve mentorluk verilmesi, 440 girişimci adayının sınır ötesi eğitim programlarına katılması ve 96 eğitim ve mentorluk oturumunun düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca biri Türkiye'de gerçekleştirilecek dört uluslararası girişimci kampının düzenlenmesi hedefleniyor.

Manisa'da çalışmalar sürüyor

Proje kapsamında ortak bir model ve araç seti hazırlanmasının ardından her bölgede merkezlerin yerlerinin ve iş birliği yapılacak kurumların belirlenmesi, gerekli donanımların sağlanması planlanıyor.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve vatandaşlarla gerçekleştirilen toplantı, görüşme ve çalıştaylarla illerin öncelikli çevre ihtiyaçları belirleniyor. Bu çalışmaların sonucunda yerel çevre sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir eylem ve eğitim planı hazırlanıyor. Manisa'nın ise projenin yerel ihtiyaçların belirlenmesine yönelik ikinci aşamasında olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
ŞehzadelerGençlikMevlanaEkonomiGüncelManisaÇevreSomaSon Dakika

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