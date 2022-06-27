Manisa'da üzüm bağlarına tuzaklı koruma - Son Dakika
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Manisa'da üzüm bağlarına tuzaklı koruma

27.06.2022 11:50

- Manisa'da üzüm bağlarına tuzaklı koruma Manisa'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları, rekolte ve verim kaybının önlenmesi amacıyla meteorolojik veri istasyonları ve feromon tuzaklarla korunuyor.

- Manisa'da üzüm bağlarına tuzaklı koruma

MANİSA - Manisa'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları, rekolte ve verim kaybının önlenmesi amacıyla meteorolojik veri istasyonları ve feromon tuzaklarla korunuyor.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alaşehir'de meteorolojik durumları incelemek için 5 bölgede 5 adet meteorolojik istasyon, üzüm bağlarının hastalıklardan korunması ve hastalıklarla mücadele edilebilmesi için de 15 farklı bölgeye tuzaklar kurdu. Bu tuzaklar sayesinde hastalık belirtileri, salkım güvesine karşı zamanlama, meteorolojik, sıcaklık ve yağmur tahminleri öğrenilebiliyor. Bu kurulan tuzaklardan alınan veriler doğrultusunda üreticiler bilgilendirilerek yönlendiriliyor. Alaşehir'de yaklaşık 200 bin dekar alanda üzüm üreticiliği yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla üzüm üreticilerinin emin ellerde olduklarını belirten üzüm üreticisi Hüseyin Gömleksiz, "İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen mühendislerimiz bağlarımızda hastalık olup olmadığını gelip kontrol ediyorlar. Ne kadar ve ne zaman ilaç atılacağını söylüyorlar. Bizim daha iyi ürün yetiştirebilmemiz için bize yardımcı oluyorlar. Kalıntılı ilaç attırmıyorlar, kontrol ediyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Davut Kanal ise "Alaşehir'de salkım güvesine karşı korunmak için bu tuzaklardan yapıyoruz. Her bölgeyi temsil edecek şekilde 5 ayrı bölgede meteorolojik istasyon ve 15 ayrı bölgede 15 tuzağımız var. Bu meteorolojik istasyonlardan aldığımız verilerle üzüm üreticilerimizi yönlendiriyoruz. Tuzaklarla klinik, meteorolojik, sıcaklık, yağmur bunların hepsi bağı etkileyen etkenler. Bunları buradan takip ediyoruz. Ancak bunun için sadece tuzaklar yeterli değil, tüm ovayı kapsayan ve ayrıca gezen ekiplerimiz de var. Biz bu tuzakları Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez kontrol ediyoruz. Üreticilerimize en doğru bilgiyi verebilmek için üzerinde hassasiyetler duruyoruz. Çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık, inşallah bundan sonra da bundan sonra da yaşamayız" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da üzüm bağlarına tuzaklı koruma - Son Dakika

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