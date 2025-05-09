Manisa'da Yapraklar Üreticiyi Güldürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Yapraklar Üreticiyi Güldürüyor

Manisa'da üzüm yaprağı, üreticilere üzümden daha fazla gelir sağlıyor; iç ve dış piyasa talebi arttı.

09.05.2025 13:53
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Yaprağı meyvesinden daha çok kazandırıyor

Manisa'da taze üzüm yaprakları üreticinin gelir kaynağı oldu

Manisa'dan toplanan yapraklara iç piyasadan talep her yıl artarken Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediliyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasat dönemi yaklaşırken, üzüm üreticileri için asma yaprağı önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bağlardan topladıkları yaprakları toptancılara satarak günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Toptancılara kilosu 70 TL'den satılan yapraklar ise pazarda 200 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Sabah erken saatlerde bağların yolunu tutan üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara, kelterlere koyarak yaprak alım merkezlerine getiriyor. Burada tartılan yapraklar, demetler halinde kasalara yerleştiriliyor. Üreticiler, 'Yaprakbank' olarak adlandırdıkları merkezlerden paralarını nakit olarak alıyor.

Asma yaprağının ihracatında Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan ihracatlar dikkat çekerken, iç piyasada da talep her geçen yıl artıyor. Üreticiler, yaprak satışının üzümden daha karlı olduğunu belirterek, "Üzümün kilosu 90-100 TL arasında, ancak yaprağın kilosu 70 TL ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı." dedi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı'nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağımız, coğrafi işaretli bu ürünümüz. Besleyiciliğiyle tüm dünyada Avrupa'da özellikle Ukrayna'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde de iyi bir pazar oluştu. Bu pazarın devamlılığı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asma yaprağı, Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Üreticilerimiz için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Üreticiler ise, "Sabah erken saatte kalkıp yaprağımızı topluyoruz, Yaprakbank'a getiriyoruz. Paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Bir kilo yaprak 70 TL. İyi fiyat üzümden daha çok para kazanıyor. Hasat öncesi günlük para kazanarak, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan toptan 70 TL'ye satılan asma yaprakları Manisa'nın pazarlarında ise 200 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Yapraklar Üreticiyi Güldürüyor - Son Dakika

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