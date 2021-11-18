Üye Girişi
Manyas bu projelerle şahlanacak - Son Dakika

Manyas bu projelerle şahlanacak

18.11.2021 17:55
Manyas bu projelerle şahlanacak

Manyas ilçesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan kamu ve kişisel projelerin tanıtımı için geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Manyas ilçesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan kamu ve kişisel projelerin tanıtımı için geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik'in başkanlığında Öğretmenevi salonunda yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri ilçede ki müteşebbisler katıldılar. Toplantıda İtalya'da ki peynir ile ilgili büyük bir firmanın sahibi ile daha önceden alınan randevu gereği internet bağlantısı yapılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu. İş adamının Aralık ayı başında Manyas'a gelerek incelemeler de bulunacağı ve Manyas'ta üretimi yapılan yerel peynirler tanıtılacak.

Daha sonra ise kırsal Eşen Mahallesinde kurulacak olan mandıra, yine halen 350 dekar çilek üretimiyle başlayan ve bu alanı kısa zamanda 5 bin dekara çıkarmayı hedefleyen Zekeriya Dağlı tarafından ve paralelinde çilek, ahududu gibi dondurulmuş ürün tesisi kurulması, ürettiği aromatik otlarla makarnayı birleştiren ve ülke genelinde isim yapan Serap Karakaş ise kapasitesini arttırmayı planladığını, kendisine destek verilmesi halinde okullarda ki gıda bölümü öğrencilerinden pratik anlamda yararlanmak istediğini söyledi.

İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan ise Kadın Kooperatifleri hakkında bilgilendirme yaptı, Balıkesir'de 13 adet kadın girişim kooperatifi olduğunu açıklarken, kooperatif kurmaya başlarken iyi düşünülmesi gerektiğini, yasal sıkıntılarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kendilerinin kadın girişim kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bayan girişim kooperatiflerini desteklediğini söyledi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ise "Parçaları birleştirmek gerekiyor, bunun için bir araya geldik, Manyas keşfedilmemiş bir maden, daha rekabetçi olmamız lazım, güzel niyetlerle yola çıktığımız zaman başaramayacağımız bir şey yoktur. Manyas Gölünün bir kısmı bizde göl kıyısında bir at çiftliği, ATV sürüş pisti gibi Manyas Gölünü hareketlendirecek projeleri yaşama geçirmek istiyoruz. Projeler üreterek biz sizlerin de destekleriyle Manyas'ımıza önemli katkı sunmayı amaçlıyoruz, entegre projeler yapmak zorundayız. dünya tamamen internet üzerine entegre olmuş durumda, pandemi döneminde internet üzerinden yoğun bir alış veriş trafiği yaşandı. Bayanlarımız bunu da kuracakları kooperatif aracılığıyla ürünlerini satabilirler" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Manyas bu projelerle şahlanacak
Manyas bu projelerle şahlanacak
Manyas bu projelerle şahlanacak
Manyas bu projelerle şahlanacak

Öğretmenevi, Aralık, İtalya, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manyas bu projelerle şahlanacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler 17:54 Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! 17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:53 Bilim insanlarından ses getirecek çalışma! Yüz kaslarından kişinin yalan söylediğini tespit edebilen yapay zeka geliştirdiler
17:34 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
17:31 Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur
17:31 Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 18:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: Manyas bu projelerle şahlanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement