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Manyas'ta çeltik hasadına başlandı - Son Dakika

Manyas'ta çeltik hasadına başlandı

23.09.2021 09:11
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı, System.String[]

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik hasadına başlandı.

Manyas'ta zirai üretimin en önemli ürünlerin başında gelen çeltikte hasat başladı. Yaklaşık 80 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, bu yıl çeltiğin yağışlardan dolayı Mayıs ayının ortalarında başladığını belirterek çeltiğin hasadının ekiminden sonra cinsine göre 120 ila 135 günde hasat edilecek duruma geldiğini açıklayarak, "Bu yıl ilçemiz genelinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi baldo ağırlıklı olmak üzere, hastalıklara dayanıklı çeşitler tercih edildi. Bunların başında yatkın türü dediğimiz çeltik cinsleri ile Osmancık türü ve benzeri ithal tohumluklar tercih edilmektedir. Havaların iyi gitmesi hasadımızı kolaylaştıracaktır. İnşallah üreticilerimiz emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alırlar" dedi.

Kırsal Eşen Mahallesinden çeltik üreticisi Aytekin Gündoğan ise baldo çeltik ektiğini, verimlerin fena olmadığını, 650- 700 kgr. olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ta ekimini yaptık, 120 günde de biçiyoruz, rutubet oranı da 24-25 oranında yani biçim aşamasında, bize bir dekar çeltiğin maliyeti 2 bin 700-2 bin 800 lira, para kazanmamız için bir kilo çeltiğin 7 lira olması gerekir, yine de buna şükür "dedi

Çeltik hasadının Ekim ayının ikinci haftasına kadar sürmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Manyas'ta çeltik hasadına başlandı
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı
Manyas'ta çeltik hasadına başlandı

Türkiye, Manyas, Çeltik, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta çeltik hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manyas'ta çeltik hasadına başlandı - Son Dakika
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