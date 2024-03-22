Manyas\'ta devlet destekli tohumluk nohut dağıtımı yapıldı

Ekonomi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında yüzde 75 devlet destekli tohumluk nohut dağıtımı yapıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında müracaat eden 60 üreticiye, 1023 dekar alanda ekilmek üzere 9 ton 200 kilogram sertifikalı yüksek verime sahip tohumluk nohut dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin bedeli olan 500 bin liranın 375 bin lirasının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığınca karşılandığını, 125 bin liranın ise çiftçilerden tahsil edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Serkan Akça da Balıkesir'in kırsalının çok zengin bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iyi bir sinerji yakaladıklarını belirten Akça, "Şehrimiz hayvancılık sektöründe hem bitkisel üretim de zengin bir il, Türkiye'yi doyuran il olarak biliyoruz. Çiftçilerimizi elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İlçelerimizin ilgi gösterdiği ürünler var, badalan fasulye gibi burada dağıtımı yapılan nohut gibi ürünlerimiz, bunları da kümeleşmiş olarak çiftçilerimize veriyoruz." dedi.

Nohut dağıtımına, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok da katıldı.