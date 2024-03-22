Manyas\'ta devlet destekli tohumluk nohut dağıtımı yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında yüzde 75 devlet destekli tohumluk nohut dağıtımı yapıldı.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında müracaat eden 60 üreticiye, 1023 dekar alanda ekilmek üzere 9 ton 200 kilogram sertifikalı yüksek verime sahip tohumluk nohut dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin bedeli olan 500 bin liranın 375 bin lirasının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığınca karşılandığını, 125 bin liranın ise çiftçilerden tahsil edildiğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Serkan Akça da Balıkesir'in kırsalının çok zengin bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iyi bir sinerji yakaladıklarını belirten Akça, "Şehrimiz hayvancılık sektöründe hem bitkisel üretim de zengin bir il, Türkiye'yi doyuran il olarak biliyoruz. Çiftçilerimizi elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İlçelerimizin ilgi gösterdiği ürünler var, badalan fasulye gibi burada dağıtımı yapılan nohut gibi ürünlerimiz, bunları da kümeleşmiş olarak çiftçilerimize veriyoruz." dedi.
Nohut dağıtımına, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok da katıldı.
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Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.
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