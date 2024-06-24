Manyas\'ta Hububat Hasadında Verim Düşüklüğü Yaşanıyor

Ekonomi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadı devam ederken, verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

60 bin dekar hububat ekiminin yapıldığı Manyas ilçesinde hububat hasadında yüzde 60'a ulaşıldığı, verimlerin ise dekar başına ortalama 250-300 kilogram arasında değiştiğini açıklayan Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, hasat verimindeki azlığın ekim mevsiminde yağışlar yüzünden yaşandığını ifade ederek, "Tava gelmemiş ekim yapılmak zorunda kaldı. Bu da saman üretimine olumsuz yansıdı. Dekar başına 4-6 balya arasında saman çıktı" dedi. .

Biçerdöğer biçim fiyatlarının dekar başına 230 liradan belirlendiğini, saman fiyatlarının ise balya başına 25 lira olarak belirlendiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden "Şu anda Bandırma Ticaret Borsası buğdayın kilosunu 8 liradan satın alıyor, önümüzdeki çarşamba günü geçen yıllarda olduğu gibi kırsal Akçaova Mahallemize hububat alım merkezini hizmete sokacaktır" dedi. - BALIKESİR