Manyas'ta Hububat Hasadında Verim Düşüklüğü Yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manyas'ta Hububat Hasadında Verim Düşüklüğü Yaşanıyor

Manyas\'ta Hububat Hasadında Verim Düşüklüğü Yaşanıyor

Manyas ilçesinde yapılan hububat hasadında verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi. Hasatta dekar başına ortalama 250-300 kilogram verim elde edildiği açıklandı. Yağışlar nedeniyle ekim mevsiminde sorunlar yaşandığı ve saman üretiminin olumsuz etkilendiği ifade edildi. Biçerdöğer fiyatları dekar başına 230 lira olarak belirlenirken, saman fiyatları balya başına 25 lira olarak belirlendi. Bandırma Ticaret Borsası ise buğdayın kilosunu 8 liradan satın alıyor ve kırsal Akçaova Mahallesi'nde hububat alım merkezi hizmete sokacak.

24.06.2024 19:18
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadı devam ederken, verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

60 bin dekar hububat ekiminin yapıldığı Manyas ilçesinde hububat hasadında yüzde 60'a ulaşıldığı, verimlerin ise dekar başına ortalama 250-300 kilogram arasında değiştiğini açıklayan Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, hasat verimindeki azlığın ekim mevsiminde yağışlar yüzünden yaşandığını ifade ederek, "Tava gelmemiş ekim yapılmak zorunda kaldı. Bu da saman üretimine olumsuz yansıdı. Dekar başına 4-6 balya arasında saman çıktı" dedi. .

Biçerdöğer biçim fiyatlarının dekar başına 230 liradan belirlendiğini, saman fiyatlarının ise balya başına 25 lira olarak belirlendiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden "Şu anda Bandırma Ticaret Borsası buğdayın kilosunu 8 liradan satın alıyor, önümüzdeki çarşamba günü geçen yıllarda olduğu gibi kırsal Akçaova Mahallemize hububat alım merkezini hizmete sokacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manyas'ta Hububat Hasadında Verim Düşüklüğü Yaşanıyor - Son Dakika

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